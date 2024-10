Nel corso delle ultime ore un leak ad opera dell’utente Digital Chat Station avrebbe tolto il velo a gran parte delle specifiche tecniche del presunto OPPO Reno 13 Pro, che andrà verosimilmente a inserirsi all’interno del segmento degli smartphone di fascia media: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il design.

OPPO Reno 13 Pro: cosa possiamo aspettarci

Stando a quanto riportato dall’informatore di cui sopra, OPPO Reno 13 Pro presenterà un display OLED da 6,78 pollici di diagonale e risoluzione 1,5K, pari a 2780 x 1264 pixel. Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo verosimilmente un teleobiettivo a periscopio da 50 megapixel e zoom ottico 3x, migliorando così gli scatti dalle lunghe distanze.

Il nuovo modello di smartphone offrirà la resistenza contro acqua e polvere, e supporterà inoltre la ricarica via cavo da 80 W di potenza, oltre che la ricarica wireless da 50 W. Secondo i rumor più recenti, OPPO Reno 13 Pro ospiterà una batteria da 5900 mAh di capacità, superando così la controparte da 5600 mAh del modello base. Attesa anche la possibilità di ricarica magnetica, grazie all’ausilio di uno specifico case protettivo. Sotto il cofano troveremo molto probabilmente il chip MediaTek 9300 (contro il chip MediaTek 9200 del modello precedente), risultando dunque uno tra i primi modelli a farne uso.

Per fare un rapido confronto, OPPO Reno 12 Pro offriva un display da 6,7 pollici diagonale con risoluzione 2412 x 1080 pixel e un picco di luminosità di 1600 nit, oltre a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici speculazioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice cinese. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali in merito da parte di OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare prossimamente.