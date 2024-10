Le ultime ore l’attenzione sul marchio HONOR è stata catalizzata dai prossimi Magic7, specialmente dalle notizie sulle incredibili potenzialità del comparto fotografico e da quelle sui colori disponibili per i prossimi device. Se il 30 ottobre è la data prevista per il lancio ufficiale di HONOR Magic7 e Magic7 Pro una settimana prima, mercoledì 23 ottobre, è previsto il rilascio di MagicOS 9.0. Del nuovo sistema operativo basato su Android 15 è già inizia la campagna di beta test interna e gli utenti in possesso di alcuni dispositivi può partecipare a quest’ultima fase di test.

Quali device possono partecipare all’ultima fase di test di MagicOS 9.0

Prima del lancio ufficiale gli utenti che hanno uno dei device appartenenti al primo lotto di dispositivi idonei possono partecipare all’ultima fase di test così da conoscere le funzionalità del nuovo sistema operativo MagicOS 9.0. I dispositivi interessati sono:

Per Magic V3 e Vs3 la versione del sistema operativo dovrebbero avere la versione 8.0.1.173, mentre per gli altri device la versione 8.0.0.172. Ci si può iscrivere all’ultima campagna di beta testing tramite l’applicazione ufficiale HONOR.

L’azienda cinese prevede di coinvolgere 2000 utenti per ogni modello, ma non è da escludere la possibilità che nei prossimi giorni possa espandere la fase di test a un numero maggiore di utenti. Bisogna ricordare che per ottenere in anteprima la versione beta di MagicOS 9.0 è necessario avere 10 GB di memoria interna libera. Come per ogni aggiornamento beta del sistema operativo è importante anche ricordare che l’update potrebbe causare bug, blocchi e problemi di stabilità del dispositivo (motivo per cui è raccomandata l’esecuzione di un backup) oltre all’incompatibilità di alcune app di terze parti.