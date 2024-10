La settimana scorsa Google ha iniziato a distribuire l’aggiornamento Android 15 per i dispositivi Pixel, ma chi possiede un dispositivo Google Pixel 6 farebbe meglio a rimandare l’installazione dell’aggiornamento, in quanto stanno emergendo segnalazioni secondo cui l’aggiornamento sta rendendo inutilizzabili quei dispositivi.

Alcuni utenti segnalano su Reddit che l’aggiornamento di Android 15 sta bloccando inaspettatamente i loro dispositivi Pixel 6.

Al momento sembra che il problema sia correlato alla funzionalità Spazio Privato, tuttavia altri utenti hanno segnalato che i loro dispositivi Pixel 6 si sono bloccati casualmente dopo l’aggiornamento, quindi la causa esatta rimane poco chiara.

L’aggiornamento Android 15 sta bloccando alcuni Google Pixel 6

Purtroppo i tipici metodi di risoluzione dei problemi non danno risultati, quindi i possessori di dispositivi Google Pixel 6 per ora dovrebbero evitare di installare l’aggiornamento Android 15, anche perché la serie Pixel 6 non è nuova a problemi del genere.

L’anno scorso l’aggiornamento Android 14 ha bloccato alcuni utenti fuori dal loro spazio di archiviazione e all’inizio di quest’anno i ripristini di fabbrica hanno creato problemi a molti dispositivi Pixel 6.

Tuttavia i dispositivi Google in generale sembrano avere problemi con Android 15. Solo pochi giorni fa, alcuni utenti hanno segnalato dei bug che riguardano indistintamente i vari smartphone e tablet della serie Google Pixel.