La versione stabile di Android 15 ha richiesto uno sviluppo piuttosto lungo, visto il debutto in Developer Preview dello scorso febbraio, ma questo non significa che risulti esente da qualche bug. A quanto pare sui Google Pixel che si sono aggiornati c’è un problema con la sezione “Sfondo e stile” , che sembra mostrare combinazioni di colore identiche. Lo avevate notato anche voi?

Poche scelte di colore in Sfondo e stile: Android 15 mostra combinazioni duplicate

Android 15 ha fatto il suo esordio attraverso la prima Developer Preview lo scorso febbraio, giungendo al programma beta nel mese di aprile. Da allora si sono susseguite diverse versioni beta, fino ad arrivare alla stabilità della piattaforma a giugno, al rilascio della versione AOSP a settembre e al debutto sui Google Pixel compatibili di qualche giorno fa.

Uno sviluppo piuttosto lungo, che però a quanto pare non ha risparmiato gli utenti da qualche bug: in particolare stiamo parlando di un problema che riguarda la personalizzazione dei dispositivi, che ora hanno a disposizione una quantità più limitata di scelte. Come potete vedere negli screenshot qui in basso, la sezione Sfondo e stile che consente di personalizzare i vari colori del sistema attraverso l’apprezzato Material You propone diversi doppioni. In particolare il bug riguarda i colori proposti sulla base delle sfondo utilizzato.

Le combinazioni proposte cambiano con il variare delle tonalità dello sfondo (come è giusto che sia), ma continuano a proporre una serie di doppioni: questo porta a disporre di una quantità particolarmente limitata di opzioni tra cui scegliere. La questione riguarda indistintamente i vari smartphone e tablet della serie Google Pixel.

A quanto pare Google è al corrente del problema già da un po’: il bug è stato segnalato già dalla versione beta 4 lanciata a luglio, e non è stato risolto nemmeno con la beta 2 di Android 15 QPR1. La cosa peggiore è forse la risposta da parte della casa di Mountain View lasciata qualche mese fa all’interno dell’Issue Tracker: “Grazie per il feedback. Abbiamo esaminato il problema che hai segnalato e vorremmo informarti che il tutto funziona come previsto“.

Per fortuna, vista la mole di segnalazioni derivanti dal rilascio della versione stabile per tutti gli utenti Pixel dotati almeno di Google Pixel 6, gli sviluppatori hanno deciso di tornare sui propri passi e procedere a un’ulteriore indagine. Non parliamo di un problema di grande entità, ma ci sembra davvero strano che in quel di Google potessero considerare normale un tale funzionamento.

Per ora questo è tutto quello che possiamo dirvi: probabilmente torneremo sull’argomento più avanti, sperando di portarvi la notizia della soluzione del bug. Nel frattempo terremo monitorata la situazione. Avevate già notato questo bug dopo aver aggiornato ad Android 15?