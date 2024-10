Nel corso delle ultime ore, all’interno della piattaforma social Weibo, sono trapelate alcune foto che metterebbero in mostra OnePlus 13, il nuovo smartphone top di gamma della compagnia cinese, in situazioni di vita reale: scopriamole insieme nel dettaglio, analizzandone il design e le colorazioni nello specifico.

OnePlus 13: tra similitudini e cambiamenti

Le foto pubblicate mostrerebbero in particolare un modulo per le fotocamere piuttosto famigliare e in linea con le precedenti generazioni dello smartphone, sebbene con alcuni cambiamenti di non poco conto. Il bordo rialzato presente originariamente nella parte superiore sinistra del modulo è stato infatti rimosso, lasciando così spazio esclusivamente alla struttura circolare che ospita al suo interno i diversi sensori della fotocamera posteriore.

Le nuove foto mettono in mostra anche le possibili nuove colorazioni dello smartphone, che sarebbero rispettivamente Black, White e Dark Blue, accompagnata in quest’ultimo caso da un modulo della fotocamera di colore bianco.

Vi ricordiamo che OnePlus 13 avrà presumibilmente un display AMOLED BOE X2 da 6,8 pollici di diagonale, con un picco di luminosità pari a 6000 nit. Il nuovo top di gamma ospiterà al suo interno una batteria da 6000 mAh di capacità, con funzionalità di ricarica rapida a 100 W di potenza e ricarica wireless magnetica a 50 W, oltre a presentare la certificazione IP68/69 che ne garantisce la resistenza all’acqua.

Lo smartphone di casa OnePlus sarà inoltre il primo a montare il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, anch’esso in arrivo a breve sul mercato, che in alcuni benchmark avrebbe mostrato performance migliori del chip A18 Pro, montato sul recente iPhone 16 Pro.

Tra i miglioramenti previsti troveremo anche il nuovo lettore di impronte digitali a ultrasuoni (visto recentemente su Samsung Galaxy S24 Ultra e Google Pixel 9 Pro), che dovrebbe offrire dunque un maggior grado di sicurezza e rapidità nello sblocco del dispositivo, riuscendo a funzionare anche nel caso di dita bagnate o sporche, a differenza dei classici lettori utilizzati fino ad oggi.

Il lancio di OnePlus 13 è attualmente previsto entro la fine del mese di ottobre, nonostante non disponiamo ancora di informazioni ufficiali in merito da parte della compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.