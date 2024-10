Torniamo a parlare della serie Samsung Galaxy S25 e della One UI 7, due novità particolarmente attese e in arrivo all’inizio del prossimo anno: in queste ore spunta una nuova immagine che mostra come dovrebbe essere la parte posteriore di Galaxy S25 Ultra, mentre il solito Ice universe torna sull’argomento dando qualche ulteriore indicazione sulla bontà del lavoro secondo lui svolto da Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra in un nuovo render, mentre salgono le attese per la One UI 7

Iniziamo da Samsung Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe mettere a disposizione un rinnovato design per gli obiettivi posteriori. In base a quanto possiamo vedere nel nuovo render, il produttore sud-coreano dovrebbe prendere spunto da un’altra sua recente creazione, Samsung Galaxy Z Fold6, adottando una cornice nera che circonda gli obiettivi: questi ultimi sono ancora una volta incastonati direttamente nella scocca e disposti in verticale, perlomeno quelli principali.

Come già ribadito ieri dallo stesso Ice universe, Samsung Galaxy S25 Ultra e One UI 7.1 rappresenteranno una coppia perfetta, grazie ai piccoli e ulteriori passi avanti fatti tra One UI 7.0 e 7.1, all’hardware ancora più potente offerto dallo smartphone (che dovrebbe utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, o Snapdragon 8 Elite) e ai 16 GB di RAM che dovrebbero essere integrati (non sappiamo ancora se in tutte le varianti o se solo in quelle più costose).

Per cercare di spiegare quanto siano migliori le versioni in arrivo rispetto alla One UI 6, il noto leaker ha assegnato dei punteggi: se alla One UI 6 corrisponde un punteggio di 60, alla One UI 7.0 di Galaxy S24 Ultra ne viene assegnato uno di ben 85 punti, mentre alla One UI 7.1 di Galaxy S25 Ultra si arriva addirittura a 92 punti. A quanto pare Ice universe continua a parlare in modo entusiastico delle prossime release di Samsung, alimentando le attese degli appassionati e degli utenti.

Il leaker ha anche parlato brevemente delle nuove icone della One UI 7, che abbiamo già iniziato a scoprire negli ultimi mesi. Nell’ultima versione della One UI 7, Samsung avrebbe sostituito numerose icone come Galleria, Telefono, Fotocamera, Registratore, Contatti, Samsung Notes e non solo, che ora risultano più “razionali e belle rispetto a prima” grazie al feedback degli utenti.

Come annunciato durante la SDC24 di inizio mese, la One UI 7 farà il suo debutto in versione stabile solamente all’inizio del 2025, proprio in concomitanza con il lancio della serie Samsung Galaxy S25. Come parziale consolazione, entro la fine dell’anno sarà accessibile un programma beta pubblico: diciamo parziale perché molto probabilmente gli utenti italiani non vi avranno accesso, come del resto capita ogni anno.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra