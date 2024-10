Il noto informatore Digital Chat Station ha precedentemente affermato che la variante globale di Realme GT 7 Pro utilizzerebbe un display Samsung personalizzato che a quanto si dice è più costoso del display BOE utilizzato nella variante cinese.

Ora il leaker rivela che questo display personalizzato offre una luminosità di picco globale (HBM) di 2000 nit, il che rappresenterebbe un netto miglioramento rispetto ai 1600 nit di Realme GT5 Pro e, secondo precedenti indiscrezioni, anche del display BOE X2 che verrebbe impiegato sul prossimo OnePlus 13.

Il display di Realme GT 7 Pro offrirebbe una luminosità di picco globale di 2.000 nit

La luminosità di picco globale rappresenta il livello di luminosità che il display raggiunge alla luce diretta del sole e quindi è un dato importante in termini di visibilità.

Per quanto riguarda la luminosità di picco manuale di Realme GT 7 Pro, sembra che rimarrà la stessa del modello GT 5 Pro (1000 nit), tuttavia il leaker non ha rivelato la luminosità di picco locale che viene attivata solo in una piccola porzione del display quando si guardano contenuti HDR.

Secondo precedenti voci di corridoio Realme GT 7 Pro adotterebbe il SoC Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite) ancora inedito, ma che è già emerso su Geekbench con prestazioni di prim’ordine.

Tuttavia c’è preoccupazione per l’efficienza energetica e il possibile surriscaldamento, poiché il chipset vanta un’architettura di base completamente diversa e raggiunge una velocità di clock pari a 4,32 GHz.