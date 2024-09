Lo scorso mese di agosto, Realme ha svelato la nuova ricarica rapida Super Sonic Charge, in grado di raggiungere una potenza massima di 320 W e, quindi, di conquistare il titolo di ricarica più veloce nel settore smartphone. Durante l’evento, il marchio cinese ha anticipato anche l’introduzione del nuovo Camera Control Button, un tasto fisico che gli smartphone Realme potranno integrare per consentire all’utente di gestire la fotocamera in modo ancora più semplice.

Il tema è tornato di grande attualità nel corso di questo mese di settembre, con la presentazione dei nuovi iPhone 16 di Apple che integrano un tasto dedicato alla fotocamera. La funzione di Apple sarà, inevitabilmente, “copiata” da altri produttori con Realme che, giocando d’anticipo con l’anteprima dello scorso agosto, è già pronta all’introduzione sul mercato di questa nuova funzione che permetterà di regolare la messa a fuoco e l’esposizione andando, secondo Realme, a migliorare l’esperienza di scatto.

La ricarica rapida (senza precedenti) e il tasto per la fotocamera (già utilizzato in passato da altri produttori, come Sony, e reso ora popolare da Apple) sono solo due step di un programma di innovazione molto articolato, con cui Realme intende rafforzare la sua posizione sul mercato smartphone, diventando sempre più un riferimento del settore.

Gli step del programma di innovazione di Realme

Il percorso di innovazione di Realme segue vari step che sono stati anticipati in occasione dell’evento di agosto, il Cool Tech Event, e che vengono oggi riepilogati dal brand cinese, che dopo aver riportato in Europa la serie GT, con due ottimi modelli, punta a rafforzare la presenza sul nostro mercato con una gamma sempre più ricca e con una rinnovata attenzione alla fascia alta del mercato.

L’innovazione di Realme passa, come detto, per il Camera Control Button, elemento destinato a diventare un riferimento della gamma Realme, soprattutto per i modelli di fascia media e alta che, come per il recente Realme 12 Pro+, hanno mostrato l’interesse di Realme per il comparto fotografico dei suoi smartphone. Sarà sempre più diffusa la Super Sonic Charge da 320 W, destinata a rivoluzionare la ricarica degli smartphone.

Tra gli elementi con cui Realme punta a innovare il settore della telefonia c’è anche il primo display antirifelsso al mondo, che punta a ridurre fino all’80% i riflessi del display, adottando una trama simile a quella carta che permetterà di migliorare la visibilità sotto la luce solare, anche con una luminosità inferiore del pannello, andando a ridurre il consumo di batteria.

C’è poi la tecnologia AI Motion Picture che può trasformare un’immagine in un breve video da 25 fotogrammi sfruttando NEXT AI, le funzionalità di intelligenza artificiale degli smartphone Realme. A completare il pacchetto di innovazioni di Realme c’è anche AI Gaming Super Resolution, il sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni in gaming degli smartphone.