Dopo aver letto le nuove ed entusiastiche parole sul software, torniamo a parlare di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra per quanto riguarda il design: in queste ore sono infatti spuntate alcune immagini di unità dummy che ci consentono di apprezzare quelle che dovrebbero essere le differenze nel design e nelle dimensioni tra i tre modelli.

La serie Samsung Galaxy S25 a confronto grazie a queste unità dummy

Con l’avvicinamento alla presentazione ufficiale, che potrebbe avvenire durante il mese di gennaio 2025, sono sempre di più le anticipazioni riguardanti la serie Samsung Galaxy S25. In queste ultime settimane abbiamo già avuto modo di scoprire alcune immagini di unità dummy, che ci hanno permesso di avere un’idea dell’aspetto di Galaxy S25 e di Galaxy S25 Ultra (per Galaxy S25+ ci sono comunque i render), e oggi possiamo vedere tutti e tre i modelli affiancati.

Grazie alla collaborazione tra il sito Mokesciu Skaiciuokle e @xleaks7, possiamo mostrarvi immagini e video che comparano Galaxy S25+ con i due fratelli, Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra. Basandoci sui dummy in alluminio, non sembrano esserci grosse differenze rispetto ai predecessori per quanto riguarda le variazioni nelle dimensioni: abbiamo un S25 relativamente compatto, mentre gli altri due modelli appaiono abbastanza vicini negli ingombri, un po’ come avviene già con la serie Galaxy S24.

Anche il Galaxy S25+ mostrato offre i “soliti” obiettivi sporgenti incastonati direttamente nella scocca posteriore, disposti verticalmente. Frontalmente Samsung dovrebbe aver ottimizzato ulteriormente i bordi, ma senza esagerare. L’unità dummy del modello “Plus” misura 158,44 x 75,79 x 7,35 mm: se confermati si tratterebbe di numeri più contenuti rispetto al diretto predecessore, Galaxy S24+ (che misura 158,5 x 75,9 x 7,7 mm), soprattutto per quanto riguarda lo spessore. Discorsi simili per gli altri due, con Galaxy S25 che scenderebbe a 146,94 x 70,46 x 7,25 mm (contro i 147 x 70,6 x 7,6 mm di Galaxy S24) e Galaxy S25 Ultra che misurerebbe 162,82 x 77,65 x 8,25 mm (contro i 162,3 x 79 x 8,6 mm di Galaxy S24 Ultra).

A cambiare maggiormente rispetto al predecessore dovrebbe essere proprio quest’ultimo, che dovrebbe risultare più stretto, più sottile e leggermente più alto del modello lanciato lo scorso gennaio; i rumor puntano anche su angoli più spigolosi rispetto agli altri due fratelli, ma comunque più arrotondati rispetto a Galaxy S24 Ultra.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo modo di tornare sulla serie Samsung Galaxy S25, sul suo design e sulle sue funzionalità: continuate a seguirci.

In copertina la serie Samsung Galaxy S24