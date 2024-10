Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere un modellino dummy in alluminio del nuovo telefono del colosso coreano (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), così com’è già avvenuto per la versione Ultra.

Ecco il presunto design di Samsung Galaxy S25

Frontalmente il nuovo smartphone del colosso coreano non dovrebbe presentare rivoluzioni, puntando su un design piuttosto minimalista, come le precedenti generazioni, con un ampio display, un foro in alto al centro per la fotocamera e cornici simmetriche ridotte ai minimi termini:

Anche la parte posteriore sembra confermare quanto già visto sulla precedente generazione, con una tripa fotocamera con orientamento verticale posizionata nell’angolo in alto a sinistra, con i tre sensori che fuoriescono dalla scocca.

Per quanto riguarda le dimensioni, Samsung Galaxy S25 dovrebbe misurare 146,94 mm in altezza e 70,46 in larghezza, con uno spessore di 7,25 mm e ciò renderebbe lo smartphone leggermente più piccolo e sottile del suo predecessore, con l’obiettivo di migliorare la compattezza e la comodità di utilizzo con una sola mano.

Ecco anche un breve video che mostra il modellino dal vivo:

E sempre a proposito di indiscrezioni sulla prossima serie di punta di Samsung, nelle scorse ore il leaker Jukanlosreve ha reso noto su X che il produttore avrebbe deciso di rinunciare all’utilizzo del processore Exynos 2500 in Samsung Galaxy S25 (non essendo ancora in grado di garantire le prestazioni sperate), aggiungendo che tale CPU potrebbe essere invece usata in Galaxy S25 FE, che dovrebbe essere lanciato ad aprile e nella serie Galaxy Z7, attesa per luglio.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, sia il modello base che la variante Plus potrebbero arrivare sul mercato con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Staremo a vedere.