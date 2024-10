Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno ormai preso piede anche nel settore mobile e tra i vari produttori che si sono messi al lavoro per studiare nuove soluzioni che possano sfruttare le potenzialità garantite dall’IA vi è pure Samsung, che pare abbia in progetto un sistema “rivoluzionario” per i suoi prossimi device.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, infatti, Samsung potrebbe decidere di rimuovere il menu delle Impostazioni, che potrebbe essere sostituito dall’intelligenza artificiale.

Samsung ha deciso di puntare sull’intelligenza artificiale

Pare che il colosso coreano ritenga che l’intelligenza artificiale possa essere in grado di anticipare le esigenze degli utenti, rendendo superflue le regolazioni manuali tramite un menu delle Impostazioni.

Del resto, questa soluzione sarebbe in linea con la visione che l’azienda ha già anticipato per le future generazioni della gamma Galaxy, ossia quella di smartphone completamente basati sull’IA.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli precisi su quella che potrebbe essere la soluzione studiata dal colosso coreano ma un’ipotesi è che l’intelligenza artificiale sfrutti l’interazione dell’utente e i modelli di utilizzo del dispositivo per ottimizzare le prestazioni (tale sistema potrebbe comprendere vari campi, tra cui le notifiche, la luminosità dello schermo e l’aspetto dell’interfaccia).

Ed ancora, sempre secondo le indiscrezioni, la fotocamera e la tastiera potrebbero essere due delle principali aree sulle quali potrebbe focalizzarsi l’attenzione degli sviluppatori di Samsung. L’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la fotocamera, adattandosi in modo automatico ai diversi ambienti e preferenze dell’utente mentre nella tastiera potrebbe personalizzare la digitazione, imparando gli stili di scrittura individuali e le parole maggiormente usate, con previsioni automatiche più precise.

Per l’utente medio le impostazioni gestite direttamente dall’intelligenza artificiale potrebbero semplificare in modo rilevante l’esperienza di utilizzo dello smartphone, riducendo lo stress generato dalla necessità di passare dalle regolazioni manuali e dalla navigazione nei menu.

Tuttavia, molti utenti potrebbero non apprezzare l’idea di dover rinunciare al controllo completo su aspetti come la luminosità dello schermo, le impostazioni delle notifiche o le varie funzionalità della fotocamera.

In sostanza, per Samsung trovare un equilibrio tra l’assistenza fornita dall’intelligenza artificiale e le possibilità di scelta lasciate agli utenti sarà fondamentale per garantire un’esperienza positiva.

Ad ogni modo, questa “rivoluzione” non dovrebbe essere in programma nell’immediato futuro e, pertanto, avremo tempo per saperne di più.