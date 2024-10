Se cerchi delle cuffie true wireless che uniscano comfort, buona qualità e prezzo contenuto, gli OPPO Enco Air3i sono ora disponibili in offerta su Amazon a soli 29,99€ (invece di 59,99€ di listino). Grazie alla loro configurazione open ear, che evita il design in-ear, offrono un’esperienza d’uso più confortevole, riducendo il fastidio che spesso causano gli auricolari true-wireless più tradizionali, con gommino.

Caratteristiche principali OPPO Enco Air3i

Le cuffie OPPO Enco Air3i si distinguono per il loro design open ear, o non in-ear che dir si voglia, che consente una vestibilità più leggera e meno invasiva rispetto ai modelli in-ear, rendendoli perfetti per lunghi periodi di utilizzo senza causare pressione nelle orecchie. Pesano appena 3,7 grammi ciascuno, il che contribuisce ulteriormente al comfort.

Dal punto di vista tecnico, sono dotati di driver da 13.4 mm con un diaframma in titanio, garantendo una riproduzione sonora bilanciata, con bassi profondi e alti chiari. La cancellazione del rumore gestita da un’intelligenza artificiale agisce in modo mirato durante le chiamate, migliorando la qualità della voce e riducendo i rumori esterni, rendendoli ideali anche in ambienti rumorosi.

L’autonomia è un altro punto di forza: con una singola ricarica, gli auricolari offrono 5,5 ore di utilizzo, che si estendono fino a 35 ore con l’uso della custodia di ricarica. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, offrono una connessione stabile fino a 10 metri di distanza, supportando sia dispositivi Android che iOS, ed infine sono resistenti a schizzi d’acqua e sudore grazie alla certificazione IPX4 (ma non ovviamente a lunghe immersioni).

OPPO Enco Air3i in super offerta su Amazon

Le OPPO Enco Air3i sono attualmente disponibili in offerta su Amazon al prezzo scontato di 29,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 59,99€, uno sconto del 50%.