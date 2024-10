Nonostante l’uscita sul mercato del mese scorso anche presso rivenditori di “peso”, HONOR 200 Smart non era ancora stato lanciato ufficialmente dall’azienda cinese: quest’ultima “rimedia” oggi, annunciandone la disponibilità sul mercato italiano.

HONOR 200 Smart arriva in Italia puntando sulla resistenza

HONOR 200 Smart si va ad aggiungere ai fratelli maggiori HONOR 200 e HONOR 200 Pro, lanciati in Cina lo scorso maggio e in Italia il mese successivo, e a HONOR 200 Lite, proposto durante la primavera. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media che punta a ridefinire il concetto di durabilità attraverso la sua resistenza alle cadute e la certificazione IP64: la casa cinese lo definisce un modello costruito per resistere agli imprevisti e affrontare con sicurezza tutti gli scenari quotidiani.

“HONOR 200 Smart dimostra l’impegno di HONOR nel democratizzare la tecnologia, integrando funzioni di intelligenza artificiale utili, tipicamente presenti nei dispositivi di fascia più alta, in una fascia di prezzo più accessibile“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. “La nostra attenzione alla resistenza e all’autonomia della batteria garantisce agli utenti di poter contare sul proprio dispositivo in qualsiasi situazione, dall’uso quotidiano agli ambienti più impegnativi“.

HONOR ha implementato un’innovativa architettura di ammortizzazione affiancata a una protezione dello schermo in vetro temperato per aumentare in modo significativo la resistenza complessiva del dispositivo agli urti. Questa struttura assicura che HONOR 200 Smart possa sopportare l’usura derivante dall’utilizzo continuativo di ogni giorno, per una maggiore tranquillità nel lungo periodo. A tal proposito, lo smartphone ha raggiunto un punteggio di 5 stelle per la resistenza alle cadute, ottenendo la certificazione SGS Premium Performance per la resistenza a cadute e urti. A questo si aggiunge la certificazione IP64, che garantisce protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua.

Passando alle specifiche tecniche, HONOR 200 Smart offre un ampio display TFT LCD da 6,8 pollici da 16,7 milioni di colori, con risoluzione 2412 x 1080, refresh rate di 120 Hz, rapporto schermo-corpo del 91,3% e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, affiancato da 4 GB di RAM (8 GB con RAM Turbo) e da 256 GB di memoria interna.

A livello fotografico abbiamo un sistema di fotocamere da 50 MP, “progettato per catturare i momenti più preziosi della vita con chiarezza e dettagli eccezionali“. È composto da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore secondario da 2 MP per la profondità di campo, e da una fotocamera anteriore da 5 MP integrata attraverso il “solito” foro nel display.

La batteria si candida come uno dei punti di forza grazie ai suoi 5200 mAh: secondo il produttore questi ultimi possono garantire fino a 19 ore di streaming online o 55 ore di riproduzione musicale. Con il risparmio energetico HONOR Ultra, un eventuale 2% residuo può essere sufficiente per 60 minuti di chiamate. Quando questo non basta più, entra in gioco la ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35 W. Lo smartphone viene proposto sul mercato con Android 14 e MagicOS 8.

Specifiche tecniche HONOR 200 Smart: display TFT LCD da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5200 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo e disponibilità di HONOR 200 Smart

HONOR 200 Smart sarà ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 14 ottobre 2024, tramite il sito ufficiale e presso i principali rivenditori di elettronica, tra cui Amazon. Il prezzo consigliato è di 179,99 euro, e le colorazioni tra cui scegliere sono due, denominate Midnight Black e Forest Green. Lo smartphone era precedentemente apparso proprio su Amazon e presso WINDTRE.