Ognuno di noi compie quotidianamente diverse operazioni con il proprio smartphone, restare in contatto con amici, parenti e colleghi rientra senza dubbio tra queste e WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per questo scopo, il software di proprietà di Meta viene infatti utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti che lo prediligono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera, come sia stato modificato l’indicatore di digitazione, come alcuni utenti possano gestire il conteggio dei badge nella schermata iniziale, o ancora come siano stati migliorati gli aggiornamenti di stato.

Nella giornata di ieri abbiamo visto come il team di sviluppatori di WhatsApp abbia rilasciato, per alcuni utenti nel canale Beta, i temi per personalizzare ogni singola chat; tuttavia non tutti gli utilizzatori del software riescono ancora a visualizzare la novità in questione, per questo motivo oggi vediamo insieme una procedura che potrebbe accelerare la disponibilità dei temi anche per voi.

Ecco come provare ad abilitare i temi delle chat in WhatsApp Beta

Partiamo subito con una doverosa premessa, anche seguendo alla lettera la procedura che stiamo per illustrarvi, non è detto che riusciate a visualizzare sul vostro dispositivo i nuovi temi per le chat di WhatsApp, questo perché in buona sostanza tutto dipende dall’eventuale idoneità del vostro account. Ci sono dunque due prerequisiti fondamentali da soddisfare affinché tutto vada per il verso giusto, nello specifico:

il vostro account deve essere idoneo per accedere alla funzionalità dei temi della chat, ma non potrete sapere se lo è finché non eseguirete l’intera procedura

il vostro dispositivo deve essere equipaggiato con la versione 2.24.21.34 di WhatsApp Beta per Android

L’immagine qui sopra ci mostra un’opzione fondamentale per l’intera procedura, ovvero la voce Vista affiancata che, come potete intuire dalla descrizione, è teoricamente disponibile solo sui tablet o sugli smartphone pieghevoli a libro; tuttavia con qualche accortezza è possibile far apparire la voce in questione anche sugli smartphone modificando il valore DPI dello schermo, i passaggi da effettuare sono i seguenti:

recatevi nelle Impostazioni sviluppatore del vostro smartphone e scorrete fino alla voce Larghezza minima (se utilizzate uno smartphone equipaggiato con una custom ROM e non riuscite a trovare la voce nelle impostazioni sviluppatore, potreste trovarla direttamente tra le impostazioni del display, ma dipende ovviamente dalla ROM)

(se utilizzate uno smartphone equipaggiato con una custom ROM e non riuscite a trovare la voce nelle impostazioni sviluppatore, potreste trovarla direttamente tra le impostazioni del display, ma dipende ovviamente dalla ROM) regolate l’impostazione “Larghezza minima” inserendo un valore più alto di quello indicato (segnatevi il valore di default per non rischiare di dimenticarlo), il layout del vostro dispositivo si modificherà di conseguenza

effettuata questa modifica, nelle Impostazioni di WhatsApp, alla voce Chat, dovrebbe apparire l’opzione Vista affiancata (se non appare dovrete provare con un valore più alto di DPI), una volta presente disattivatela e riavviate WhatsApp

reimpostate il valore Larghezza minima come di default riportando tutto alla normalità

a questo punto potreste essere in grado di utilizzare i temi per le chat

Come già sottolineato in precedenza, se la procedura in questione non dovesse andare a buon fine significa che il vostro account non è al momento idoneo, il team di sviluppatori di WhatsApp sta infatti implementando la novità in maniera graduale al fine di evitare errori in vista del rilascio in forma stabile; oltre a ciò la procedura va eseguita con la versione 2.24.21.34 di WhatsApp Beta per Android, successivi aggiornamenti del software potrebbero infatti vanificare la procedura.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.