Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca.

Un ulteriore esempio di questo incessante lavoro è quello che nelle scorse ore ci è arrivato da App Google, che ha subito delle modifiche grafiche già introdotte anche in altre applicazioni dell’azienda, in modo che siano coerenti.

Una nuova piccola modifica grafica per App Google

La maggior parte delle applicazioni del colosso di Mountain View ha aggiornato la barra inferiore all’ultimo design in stile Material 3 e lo scorso anno è toccato anche ad App Google, sebbene poi l’applicazione sia tornata al design precedente.

Ebbene, nelle ultime ore è ritornato il nuovo design Material 3, nel quale viene usato un indicatore a forma di pillola per mettere in evidenza la scheda che si sta visualizzando al momento.

Questa modifica grafica va ad aggiungersi a quella recente che ha visto l’introduzione delle scorciatoie sotto la barra di ricerca, per un risultato finale che nel complesso contribuisce a rendere l’intera applicazione un po’ più moderna.

Ecco il nuovo look dell’applicazione di Google:

Allo stato attuale questa nuova interfaccia ancora non è stata implementata nel canale stabile ed è disponibile soltanto nella versione beta dell’applicazione (è possibile entrare a far parte del programma di test seguendo questo link). Probabilmente nel giro di qualche settimana il team di sviluppatori del colosso di Mountain View la rilascerà per tutti. Basta avere un po’ di pazienza.