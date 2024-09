Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti prodotti che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati e apportando delle modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo finale di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

E un esempio in tal senso è quello che ci arriva da App Google, che su Android proprio in queste ore è la protagonista di una piccola modifica grafica che dovrebbe essere in grado di renderla nel complesso un po’ più intuitiva.

Una piccola novità per App Google su Android

Il team di sviluppatori di Google ha deciso di rivedere l’app Android, introducendo alcune nuove scorciatoie, posizionate proprio sotto la barra di ricerca. C’è da precisare che questi pulsanti non sono nuovi ma sono stati semplicemente aggiornati, il tutto con un miglioramento significativo.

Così come viene mostrato dal seguente screenshot, App Google presenta delle nuove icone per alcune delle funzionalità principali di questa applicazione, come per la ricerca delle immagini, il traduttore, la soluzione di un problema e la ricerca di un brano musicale.

Le nuove icone che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di usare sono colorate e, pertanto, si distinguono meglio. Inoltre, questi tasti si basano ora su più grandi icone (invece che su piccole icone con la relativa descrizione della funzione) e ciò li rende più compatti, con la possibilità di vederli tutti insieme.

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia questa nuova interfaccia ma probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android.

App Google per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: