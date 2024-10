State cercando uno smartphone che incarni al meglio il vostro spirito di avventura? L’attesa è quasi finita visto che il 21 ottobre CUBOT lancerà KingKong Power 3, un rugged phone ricco di funzionalità, disegnato per migliorare l’esperienza all’aria aperta, a partire dal potente speaker da 123 dB che promette una chiarezza del suono senza eguali, per ascoltare la propria musica preferita in ogni situazione.

Le caratteristiche tecniche

Uno dei punti di forza di CUBOT KingKong Power 3 è la batteria, che con la sua capacità di ben 10.200 mAh garantisce parecchi giorni di utilizzo continuo, una soluzione ideale per quelle situazioni in cui non è sempre facile avere una presa di corrente a disposizione. E la carica rapida a 33 watt riduce in maniera considerevole i tempi di ricarica, assicurandovi di avere sempre lo smartphone pronto all’occorrenza.

Ottime notizie anche per gli appassionati di fotografia, che vogliono un dispositivo in grado di offrire scatti di qualità, Grazie al sensore principale da 100 megapixel le foto ottenute col nuovo rugged phone saranno chiare e ricche di dettagli e colori. Il sistema con triplo microfono garantisce una qualità della voce impeccabile anche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.

Come ogni rugged phone che si rispetti anche CUBOT KingKong Power 3 gode di certificazione IP68/IP69K e MIL-STD-810H, che lo rendono resistente a polvere, acqua e condizioni estreme, per funzionare anche a temperature al limite. Nella cover posteriore è inserito un sistema luminoso che può essere sincronizzato con la musica, per aggiungere un tocco di stile e rendere ancora più divertente l’esperienza d’uso.

In attesa del 21 ottobre, data in cui lo smartphone sarà commercializzato sui mercati globali, potete sfidare la sorte e provare a vincere uno dei cinque esemplari in palio, seguendo le istruzioni del giveaway riportate in questa pagina. Qui sotto invece potete già trovare il link per l’acquisto su AliExpress, anche se la promozione di lancio sarà comunicata solo nei prossimi giorni.

