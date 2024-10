Arriva in Italia Motorola Moto G75, il primo smartphone Android della serie Moto G a essere certificato MIL-STD-810H: si tratta del resto di un dispositivo che dà priorità anche alla resistenza, senza dimenticarsi estetica, prestazioni fotografiche e connettività rapida. Scopriamolo più da vicino insieme al prezzo per il nostro Paese.

Motorola Moto G75 arriva in Italia con certificazioni MIL-STD-810H e IP68

Motorola Moto G75 è stato presentato giusto qualche giorno fa in compagnia di ThinkPhone 2025, ma quest’oggi la divisione italiana della casa alata ne annuncia l’arrivo nel nostro Paese. Il nuovo smartphone Android di fascia media è stato progettato per risultare a prova di incidente e per durare nel tempo: che si tratti di cadute improvvise, condizioni meteo avverse o temperature estreme, il dispositivo può contare sulla resistenza del vetro Corning Gorilla Glass 5, oltre che sulle certificazioni IP68 contro acqua e polvere e MIL-STD-810H.

Moto G75 mette a disposizione uno schermo LCD 19,9:9 da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+, con Display Colour Boost, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1000 nit e tecnologia Water Touch (per un funzionamento ottimale pure da bagnato). Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e da connettività 5G e Wi-Fi 6/6E.

A livello fotografico, lo smartphone propone un sistema da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e tecnologia Quad Pixel: il sensore principale è un Sony LYTIA 600 pensato per migliorare gli scatti nelle condizioni più complicate, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con Macro Vision e da un sensore Flicker che elimina l’effetto sfarfallio con la luce artificiale. Frontalmente è presente una fotocamera da 16 MP con foro nel display. Motorola ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale come Gomma magica, Foto Più Nitide e Editor Magico.

Non mancano speaker stereo con suono multidimensionale Dolby Atmos e audio Hi-Res, e una generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Specifiche tecniche di Motorola Moto G75: display LCD 19,9:9 da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP

batteria da 5000 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

La casa alata propone Moto G75 con Android 14 e rende compatibile con il nuovo device la sua funzione Smart Connect, che consente di sfruttare al meglio smartphone, tablet, TV e PC Windows: rende possibile condividere file e immagini tra tre dispositivi o utilizzare uno schermo più grande per qualunque operazione in corso sullo smartphone.

Motorola Moto G75 è stato presentato anche per il mercato italiano, ma non è disponibile da subito: sarà acquistabile nel nostro Paese a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo consigliato di 299 euro. Tre le colorazioni tra cui scegliere, denominate Charcoal Grey, Aqua Blue e Succulent Green, con materiale premium vegano o opaco.