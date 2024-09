Nel corso delle ultime ore Motorola ha presentato ufficialmente i nuovi Motorola ThinkPhone 2025 e Moto G75, pensati per le aziende: scopriamoli insieme nel dettaglio, scoprendo le caratteristiche dei due rispettivi modelli.

Motorola ThinkPhone 2025: fotocamera a tre sensori, chip MediaTek e non solo

Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con le prime indiscrezioni riguardanti Motorola ThinkPhone 2025, che si mostra per la seconda volta con questi nuovi render ufficiali che permettono di dare un ulteriore sguardo alle caratteristiche del nuovo modello. I render in questione mostrano nello specifico la colorazione nera, denominata Carbon Black, che potrebbe probabilmente essere l’unica variante disponibile in commercio.

Il lato posteriore ospita sulla parte superiore sinistra un comparto fotocamere a tre sensori, accompagnati internamente dal flash LED. Troveremo rispettivamente un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 13 megapixel e infine un teleobiettivo da 10 megapixel. I tasti fisici, deputati allo spegnimento del dispositivo e alla regolazione del volume, sono invece riservati alla lato destro dello smartphone. Passiamo poi al lato anteriore, dove troveremo il sensore per la fotocamera racchiuso all’interno di un punch hole nella parte superiore.

Motorola ThinkPhone 2025 offrirà un display pOLED da 6,36 pollici di diagonale di tipologia LTPO, con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz e risoluzione da 2670 x 1200 pixel. Lo schermo sarà protetto da un vetro Gorilla Glass 7i e fibra Aramid, con la certificazione IP68 che garantisce la resistenza contro acqua e polvere. Sotto il cofano troveremo il processore MediaTek Dimensity 7300, alimentato da una batteria da 4300 mAh di capacità e da una RAM LPDDRX4 da 8 GB di memoria dedicata, oltre che 256 GB di memoria interna dedicata all’archiviazione dei file.

Lo smartphone supporterà la ricarica rapida da 68 W di potenza, grazie al caricatore TurboPower incluso all’interno della confezione. Il nuovo modello misurerà probabilmente 154,1 millimetri di altezza per 71,2 millimetri di larghezza e 8,1 millimetri di spessore, con un peso pari a 171 grammi. L’autonomia è senz’ombra di dubbio uno dei punti cardine di questo nuovo modello, con una durata dichiarata pari a 34 ore con una singola carica.

Motorola ThinkPhone 2025 sarà disponibile a partire dalla seconda metà di novembre, ad un costo di 499 euro. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Motorola, che siamo certi arrivare nel corso delle prossime settimane.

Motorola Moto G75: chip Snapdragon, display Full HD e certificazione militare

È poi il turno di Motorola Moto G75 5G Business Edition, che presenta in questo caso la protezione Corning Gorilla Glass 5. I lati del nuovo smartphone saranno piatti, con una curvatura in corrispondenza dei bordi. Lo slot per la SIM sarà posizionato sulla parte laterale sinistra del dispositivo, al contrario degli altri tasti fisici posizionati in corrispondenza del lato destro. Il comparto fotocamere in questo caso sarà costituito da due sensori, con il sensore principale Sony LYT600 da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Anteriormente troveremo un display Full HD+ da 6,8 pollici di diagonale. Sotto il cofano sarà invece presente un chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Il nuovo Motorola Moto G75 non presenterà solo una certificazione IP68 contro polvere e liquidi, ma offrirà anche una classificazione militare MIL STD 810H che ne attesterà un maggior grado di resistenza. La compagnia ha inoltre confermato 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 6 anni di aggiornamenti software, garantendo così una lunga durabilità nel tempo.

Grande focus sarà riservato alla sicurezza grazie alla funzionalità Moto Secure, che si serve dell’intelligenza artificiale proprietaria per operare in background e proteggere la privacy dell’utente che ne fa uso, oltre a ThinkShield, che consentirà di proteggere i dati personali da eventuali minacce informatiche.

Motorola Moto G75 Business Edition sarà disponibile a 299 euro a partire dalla seconda metà del mese di novembre, nonostante non disponiamo attualmente di una data d’uscita ufficiale. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni.