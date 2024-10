Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak avrebbe tolto il velo al design e alle specifiche tecniche di HONOR X60, il successore di HONOR X50 uscito a luglio dell’anno scorso, che ha totalizzato più di 15 milioni di unità vendute: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR X60: chip MediaTek, 12 GB di RAM e molto altro

Il leak, condiviso da un utente sulla piattaforma Weibo, mette in mostra il design del presunto nuovo modello con le informazioni di sistema, con uno schermo piatto che prende le distanze dal display curvo del suo predecessore. Leggermente aumentato anche il punch hole, posizionato in corrispondenza della parte superiore centrale del display.

Il display Full HD+ offrirà 6,8 pollici di diagonale con una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano di HONOR X6 troveremo invece il chip MediaTek Dimensity 7025, al contrario del chip Snapdragon 6 Gen 1 del modello immediatamente precedente. Le prestazioni potrebbero essere leggermente inferiori, almeno sulla carta, visto che lo Snapdragon usa processo produttivo a 4 nanometri contro i 6 nanometri di Dimensity 7025.

Il nuovo processore sarà abbinato a 12 GB di RAM (che potranno essere ampliati con la RAM virtuale fino a un massimo di 12 GB aggiuntivi) e 256 GB di memoria interna. Tutto verrà alimentato da una batteria da 5800 mAh di capacità, dotata di caricatore da 35 W di potenza, lo stesso presente su HONOR X50: stando ai dati dell’anno scorso, aspettiamoci dunque una ricarica del 50% nel giro di circa 30 minuti. Nonostante la batteria, il nuovo modello si presenta compatto e leggero, con uno spessore di 8 millimetri e un peso di 189 grammi. Il nuovo smartphone presenterà il sistema operativo proprietario MagicOS 8 preinstallato al suo interno, basato su Android 14.

Passiamo infine al comparto fotocamere, dove troveremo innanzitutto un sensore principale da 108 megapixel con apertura f/1,75, accompagnato da un sensore da 8 megapixel per il modulo anteriore, dotato di apertura f/2,0.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale per il nuovo HONOR X60, che stando a quanto dichiarato dalla compagnia verrà presentato ufficialmente il prossimo 16 ottobre: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare.