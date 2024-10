Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Android Auto, uno dei prodotti del colosso di Mountain View a cui probabilmente l’azienda non tiene maggiormente ma che può contare su un supporto software davvero invidiabile.

Il team di sviluppatori dedicato ad Android Auto, infatti, rilascia nuovi aggiornamenti per la piattaforma con grande frequenza, provando a migliorare l’esperienza che è in grado di offrire agli utenti.

Prima di proseguire ricordiamo che questa piattaforma rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione dei suoi utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Una novità in arrivo su Android Auto

Nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio della versione 13, con la quale non vengono introdotte novità visibili per gli utenti, sebbene qualcosa sotto il cofano pare sia cambiata.

Dall’analisi del codice della nuova versione, infatti, sono emerse alcune stringhe che fanno riferimento alla funzionalità “Car Media“, che dovrebbe includere i controlli per la radio AM/FM e i contenuti multimediali locali:

<string name=”car_local_media_service_label”>Car Media</string>

<string name=”car_local_media_media_source_unavailable_error”>%1$s is not available.</string>

<string name=”car_local_media_missing_song_name”>Unknown</string>

<string name=”car_local_media_sources_root”>Car Media Sources</string>

Allo stato attuale non è ancora chiaro quando questa funzionalità sarà disponibile ma non pare che vi siano dubbi sul fatto che il team di sviluppatori di Google stia continuando a lavorarci dietro le quinte.

Probabilmente con le prossime release ne sapremo di più.