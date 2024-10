Un leak trapelato nelle ultime ore avrebbe rivelato il design e gran parte delle specifiche di Xiaomi 15 Pro, il nuovo modello top di gamma della compagnia cinese: scopriamole insieme nel dettaglio.

Xiaomi 15 Pro: Snapdragon 8 gen 4, batteria da 6000 mAh e non solo

In base a quanto si può evincere dai render trapelati nel corso delle ultime ore, Xiaomi intende proseguire ancora una volta con un design non troppo distante dai precedenti modelli, ricalcando a grandi linee quanto visto con Xiaomi 14 Pro. Anche il lato posteriore rimane pressoché invariato, eccezion fatta per il modulo fotocamere che presenta alcune piccole differenze, soprattutto per quel che riguarda il posizionamento del flash.

Sulla parte anteriore troveremo un display AMOLED curvo su tutti e quattro i lati da 6,78 pollici di diagonale, fornito da TCL. Lo schermo offrirà una risoluzione 2K, una densità di pixel pari a oltre 500 ppi e una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano sarà invece presente il nuovo attesissimo chip Snapdragon 8 Gen 4, abbinato a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria esterna nella sua massima configurazione.

Grande focus sarà riservato, come sempre, al comparto fotocamere: Xiaomi 15 Pro ospiterà infatti un modulo a tre sensori, capeggiato da un sensore principale Light Fusion 900 da 50 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo Sony IMX858 5X da 50 megapixel, finendo con un sensore da 32 megapixel per la fotocamera anteriore: anche per quest’anno è attesa la collaborazione con Leica, andando così a confermare un trend che dura ormai da anni.

La compagnia ha promesso un grande supporto a lungo termine per il dispositivo, garantendo fino a 5 anni di aggiornamenti principali Android: si tratta di un notevole passo in avanti, considerando soprattutto i 4 anni di aggiornamenti garantiti dalla serie precedente.

Il nuovo modello top di gamma sarà presumibilmente disponibile nelle colorazioni Black, White e Silver: a queste si potrebbe poi aggiungere un’edizione speciale in titanio, nonostante non conosciamo ulteriori dettagli a riguardo. Miglioramenti anche per la batteria, con una sorprendente capacità da 6000 mAh, abbinata alla ricarica via cavo da 90 W, ricarica wireless da 80 W e infine la ricarica inversa da 12 W di potenza.

Gli utenti beneficeranno inoltre degli ultimi aggiornamenti software della compagnia, con il supporto a HyperOS 2.0, il suo nuovo sistema operativo proprietario. A questo si aggiungerebbe una connettività satellitare prevista in esclusiva per il modello in titanio.

Non conosciamo attualmente una data d’uscita precisa per il nuovo Xiaomi 15 Pro, che potrebbe però vedere la luce nel mese corrente per il mercato cinese, e nei primi mesi del 2025 per l’occidente. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.