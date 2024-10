Mentre tutti gli occhi sono puntati su Samsung Galaxy S25 Ultra, emergono nel frattempo alcuni nuovi dettagli interessanti che riguardano Samsung Galaxy A16 5G, il nuovo smartphone entry-level della compagnia coreana: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy A16: le possibili specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato da alcuni rumor, la versione 5G di Samsung Galaxy A16 monterà rispettivamente un chip Exynos 1330 o MediaTek Dimensity 6300 in base al mercato di riferimento, con frequenza massima di 2,2 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM. Samsung avrebbe assicurato un lungo supporto per il nuovo modello di smartphone, con ben 6 anni di aggiornamenti principali Android e 6 anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A16 5G misurerà rispettivamente 164,4 millimetri in altezza per 77,9 millimetri d’altezza, con uno spessore di 7,9 millimetri e un peso di circa 200 grammi. Previsto anche il chip NFC per i pagamenti contactless, in associazione alla propria carta di credito o debito, oltre che la connettività Bluetooth 5.3.

Passiamo poi al comparto fotocamere composto sul lato posteriore da un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato rispettivamente da un sensore ultrawide da 5 megapixel e infine un sensore da 2 megapixel per le macro. Tutto verrà trasmesso su un display SuperAMOLED da 6,7 pollici di diagonale e risoluzione Full HD+, con frequenza d’aggiornamento da 90 Hz. Lo smartphone ospiterà una batteria da 5000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica rapida da 25 W di potenza.

Una delle indiscrezioni più interessanti emerse nel corso delle ultime ore riguarderebbe anche la possibile compatibilità con microSD con un limite massimo di 1,5 TB, consentendo dunque una significativa capacità di archiviazione, oltre ai 128 GB di memoria interna previsti di base.

Non conosciamo tutt’oggi una data d’uscita precisa per il nuovo Samsung Galaxy A16 5G (e la sua variante 4G), ma siamo più che certi che vedrà la luce nel breve periodo, considerando la recente fuga di notizie. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Samsung, che arriveranno nel corso delle prossime settimane.