Tra le app più importanti di tutto il sistema operativo Android c’è sicuramente Google Play Services. Si tratta infatti della piattaforma (da non confondere con Google Play Store) che collega le app ai vari servizi Google, permette l’accesso a una serie di funzionalità e fornisce diversi servizi di sistema. Con un recente aggiornamento ora Google Play Services mostra dettagliatamente come utilizza i dati.

Quali informazioni trovare su Google Play Services

Accedendo all’app Google Play Services, quindi Dati mobili e Wi-Fi e Impostazioni app si ha accesso alla sezione Utilizzo dei dati di Google Play Services. Immediatamente sotto il tasto che consente di impostare l’intervallo temporale da monitorare (gli ultimi 14 giorni o due date personalizzate) viene spiegato che in questa pagina viene visualizzata la quantità di dati utilizzati dall’app e quali servizi li usano. Nel computo dei dati utilizzati non sono inclusi quelli usati durante la navigazione su Google Play o per l’installazione di applicazioni e giochi.

Subito sotto vi è il grafico riassuntivo dell’utilizzo dei dati con la distinzione tra Dispositivo mobile e Wi-Fi. Subito sotto vi è l’elenco (ordinato in maniera decrescente da quello con il maggior consumo a quello con il consumo minore) dei servizi che utilizzano i dati. Per ciascun servizio viene mostrato il totale dei dati utilizzati e la specifica della distinzione tra mobile e Wi-Fi. Questo l’elenco:

Gestione del sistema – Utilizzato per mantenere aggiornati i servizi di sistema e migliorare le prestazioni del dispositivo

– Utilizzato per mantenere aggiornati i servizi di sistema e migliorare le prestazioni del dispositivo Protezione

Diagnosi di sistema – Utilizzato per raccogliere dati sul dispositivo e sui servizi

– Utilizzato per raccogliere dati sul dispositivo e sui servizi Contatti – Utilizzato per sincronizzare i contatti con l’account Google e altri dispositivi

– Utilizzato per sincronizzare i contatti con l’account Google e altri dispositivi Sicurezza degli annunci – Utilizzato per controllare le preferenze degli annunci e prevenire lo spam

– Utilizzato per controllare le preferenze degli annunci e prevenire lo spam Funzionalità per sviluppatori

Attività fisica – Utilizzato per i servizi di fitness all’interno delle app come la condivisione dei dati e il monitoraggio degli allenamenti

– Utilizzato per i servizi di fitness all’interno delle app come la condivisione dei dati e il monitoraggio degli allenamenti Wallet – Utilizzato per pagare gli acquisti effettuati tramite il dispositivo, compresi quelli contactless

– Utilizzato per pagare gli acquisti effettuati tramite il dispositivo, compresi quelli contactless Gestione dell’account – Utilizzato per l’accesso sicuro e un controllo migliore dell’account Google

– Utilizzato per l’accesso sicuro e un controllo migliore dell’account Google Compilazione automatica Google – Utilizzata per compilare informazioni quali password e metodi di pagamento

– Utilizzata per compilare informazioni quali password e metodi di pagamento Connessioni del dispositivo – Mostra le connessioni ad altri dispositivi come uno smartwatch, l’auto o il Chromebook

– Mostra le connessioni ad altri dispositivi come uno smartwatch, l’auto o il Chromebook Generali

Supporto – Utilizzato per le funzioni quali con il contatto con l’assistenza Google, l’invio di feedback a Google e per la configurazione del dispositivo

– Utilizzato per le funzioni quali con il contatto con l’assistenza Google, l’invio di feedback a Google e per la configurazione del dispositivo Condivisione della posizione – Utilizzata quando si condivide la propria posizione con altri utenti

– Utilizzata quando si condivide la propria posizione con altri utenti Sicurezza – Utilizzato per funzioni quali la crittografia delle password, il blocco delle chiamate spam, il blocco del dispositivo e la localizzazione di un dispositivo smarrito

Premendo su ogni elemento si accede poi a una pagina delle impostazioni di ciascun servizio. È importante precisare che l’aggiornamento con questa novità di Google Play Services è stato distribuito a metà settembre; non è quindi possibile visualizzare le informazioni precedenti al 19 settembre 2024.