Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo finale di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stata annunciata l’introduzione di una nuova funzione che dovrebbe essere in grado di rendere più divertenti ed espressive le conversazioni con gli amici: stiamo parlando degli sfondi e dei filtri per le videochiamate.

Arrivano i filtri e gli sfondi nelle chiamate di WhatsApp

L’idea degli sviluppatori è quella di consentire agli utenti di rendere le loro videochiamate un po’ più personali, applicando ad esse un filtro (ciò dovrebbe aiutarli a creare un’atmosfera più divertente o artistica) oppure uno sfondo (in modo da mantenere l’ambiente circostante privato e “spostarsi” in un’accogliente caffetteria o in un confortevole soggiorno).

Al momento gli utenti potranno scegliere tra 10 filtri e 10 sfondi ma è probabile che con il passare del tempo le opzioni disponibili andranno aumentando, soprattutto nel caso in cui questa nuova funzionalità dovesse ricevere una calorosa accoglienza.

Questi sono i 10 filtri disponibili: Warm, Cool, Black & White, Light leak, Dreamy, Prism light, Fisheye, Vintage TV, Frosted glass e Duo tone.

Questi, invece, sono gli sfondi tra cui sarà possibile scegliere in un primo momento: Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration e Forest.

Inoltre, gli sviluppatori stanno aggiungendo le opzioni Ritocco e Bassa luminosità, appositamente studiate per aiutare gli utenti a sentirsi più a loro agio, migliorando in modo naturale l’aspetto e la luminosità dell’ambiente circostante durante le videochiamate.

Per accedere alle nuove funzioni durante una videochiamata (che sia singola o di gruppo non cambia) è sufficiente selezionare le icone degli effetti in alto a destra e scegliere il filtro o lo sfondo desiderato.

Il team di sviluppatori di WhatsApp ha precisato che questi effetti saranno disponibili per tutti nelle prossime settimane.