Amazfit sta testando in questi giorni una nuova versione dell’app Zepp per Amazfit Balance, che arriva a poca distanza dal più recente aggiornamento di quest’ultimo: per il momento la release dell’app è disponibile solamente in beta, ma abbiamo già avuto modo di dargli un’occhiata per scoprire cosa è cambiato e come procede lo sviluppo. Ecco alcune immagini e come eventualmente procedere con l’installazione sul vostro smartwatch.

Le novità dell’app Zepp di Amazfit in beta

Proprio in questi giorni Amazfit sta rilasciando un nuovo aggiornamento per il suo Balance, che include novità per le notifiche, per lo sport e per il monitoraggio del sonno, tra sincronizzazione del centro notifiche di Android, la rinnovata tastiera, l’aggiunta della Hyrox Race e non solo. Trattandosi di uno degli smartwatch più apprezzati dell’azienda, quest’ultima ha deciso di selezionare alcuni possessori (volontari, in realtà) per testare la nuova versione dell’app Zepp, ossia la companion app degli orologi del brand.

Quali sono le novità? Ci siamo fatti avanti per il test e possiamo dunque mostrarvele attraverso tutti questi screenshot qui in basso. La barra di navigazione in basso non viene stravolta, e integra le schede Home, Esercizio, Aura e Dispositivo, utili per accedere alle varie macro sezioni. All’interno della scheda principale troviamo una nuova barra superiore che consente di spostarsi tra le varie sezioni: Panoramica mostra punteggi generali e le statistiche chiave (recupero, frequenza cardiaca, durata sonno e così via), ma abbiamo anche Prontezza (con statistiche più specifiche), Dormire (con durata del sonno, ma anche informazioni più dettagliate sul riposo) e Sforzo.

La scheda Esercizio è piuttosto auto esplicativa, mentre quella Aura è dedicata all’assistente digitale di cui abbiamo avuto modo di parlare in modo approfondito in questi mesi: fornisce una grande quantità di informazioni sul sonno, insieme a tanti consigli per dormire meglio e risolvere eventuali problemi. Nell’ultima scheda, Dispositivo, è possibile visualizzare i singoli dispositivi associati all’account e all’app, come smartwatch e smart ring, acquistare o modificare i quadranti, avere accesso alle impostazioni, visualizzare informazioni sulla batteria residua, aggiornare il sistema e non solo. Rispetto a prima ci si sposta lateralmente tra i dispositivi, e non attraverso un semplice elenco verticale.

Insomma, se confrontiamo quanto visto qui sopra con un po’ di screen della “vecchia”versione qui sotto, possiamo subito comprendere a colpo d’occhio quanto sia effettivamente cambiato, fin dalla scheda Home. Vi piace la rinnovata app Zepp o preferite quella attuale? Nel primo caso potreste volerla provare, quindi proseguite con la lettura.

Come installare la nuova app Zepp in beta

Come anticipato, Amazfit sta cercando volontari che possiedano lo smartwatch Balance per testare la nuova versione dell’app Zepp in beta. Naturalmente c’è il rischio di imbattersi in qualche problema di stabilità o in alcuni bug, ma se la cosa non vi tange potete aderire al programma beta e installare la nuova release: per farlo non dovete fare altro che seguire questo link e compilare in ogni sua parte il modulo, accettando i termini.

Amazfit si aspetta feedback preziosi che possano aiutare con lo sviluppo e la soluzione a eventuali problemi riscontrati: gli utenti possono inviare il proprio feedback direttamente all’interno dell’app, ma sarà messo a disposizione anche un modulo separato per raccogliere i giudizi e i commenti, come spiegato nel post su Reddit.