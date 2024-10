CUBOT, brand specializzato nella produzione di rugged phone, annuncia l’imminente arrivo sui mercati internazionali di un nuovo smartphone, progettato per fornire un’esperienza innovativa rispetto al passato. CUBOT KingKong Star 2, questo il nome del nuovo dispositivo, unisce prestazioni elevate, resistenza e durabilità di livello militare in un design sottile, pronto a cambiare le regole del gioco.

Prestazioni e connessione al top

Sono diversi i punti di forza del nuovo smartphone targato CUBOT, a partire dal chipset impiegato, un MediaTek Dimensity 8200, con CPU octa core a 3,1 GHz, affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire a 24 GB con la RAM estesa), così da affrontare qualsiasi carico di lavoro senza alcun problema, gestendo il multitasking così come il gaming più spinto.

Lo schermo da 6,72 pollici, con risoluzione FullHD+, può contare su una frequenza di refresh di 144 Hz, tipica dei dispositivi da gioco, per immagini e prestazioni più fluide, con un vetro Corning Gorilla Glass a mantenerlo al sicuro anche negli ambienti più esposti. Nonostante abbia tutte le certificazioni tipiche dei rugged phone, come IP68, IP69K e MIL-STD-810H, CUBOT KingKong Star 2 ha uno spessore, nel punto minimo, di appena 7,2 millimetri, il che lo rende molto più facile da utilizzare e da tenere in qualsiasi tasca.

Il produttore non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, a partire dal sensore principale da 100 megapixel, in grado di catturare immagini luminose e ricche di dettagli, mentre nella parte frontale è presente un sensore da 32 megapixel per selfie di alta qualità.

Nella parte posteriore dello smartphone è presente, al centro del comparto fotografico, uno schermo secondario, con una diagonale di 1,85 pollici, ideale per visualizzare le notifiche senza dover sbloccare il dispositivo, ma anche per accedere alle app principali in qualsiasi momento. Senza dimenticare la tecnologia LiquidCool che garantisce prestazioni costanti nel tempo anche dopo un uso intenso particolarmente prolungato.

Nonostante uno spessore contenuto, la batteria ha una capacità di 5.100 mAh, con ricarica a 33 watt, per coprire senza alcun problema anche le giornate più intense, quando magari è difficile poter effettuare una ricarica.

Come spesso succede in queste occasioni, CUBOT ha preparato un giveaway con due fortunati utenti che avranno la possibilità di portarsi a casa un KingKong Star 2 senza spendere nulla. Il nuovo smartphone sarà commercializzato a partire dal 21 ottobre, nei prossimi giorni torneremo a parlarne pe scoprire il prezzo e la promozione di lancio. Nel frattempo potete mettere tra i preferiti la pagina dell’offerta su AliExpress.

