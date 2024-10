Alcuni leak delle ultime ore avrebbero svelato i prezzi europei e tutte le possibili colorazioni disponibili del nuovo Samsung Galaxy A16, rispettivamente nelle sue varianti 5G e 4G: scopriamole insieme nel dettaglio, assieme alle specifiche tecniche attese.

Samsung Galaxy A16: il listino prezzi europeo e le colorazioni

I render trapelati mostrerebbero entrambe le varianti, 5G e 4G, con un modulo a tre fotocamere per il lato posteriore dello smartphone e un notch a U per la fotocamera anteriore, in corrispondenza della parte superiore dello schermo.

Partiamo prima di tutto dalla variante 5G, che si mostra con un look apparentemente più premium e rifinitura lucida e sarà disponibile in tre colorazioni, ovvero Blue Black, Light Green e Gray. Al contrario, la variante 4G propone una rifinitura più opaca, con le stesse colorazioni del modello sopracitato.

Secondo le più recenti indiscrezioni, Samsung Galaxy A16 ospiterà un display da 6,7 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da 90 Hz e una risoluzione di 1080 x 2340 pixel. Sotto il cofano troveremo verosimilmente il chip Exynos 1330 per il mercato occidentale, o in alternativa MediaTek Dimensity 6300, riservato al mercato indiano e tailandese, abbinati a 4 o 8 GB di RAM, con tagli da 128 GB o 256 GB per la memoria interna.

Il nuovo modello smartphone potrebbe portare con sé una batteria da 5000 mAh di capacità, con una probabile certificazione IP54, per la resistenza contro polvere e acqua. Una delle caratteristiche salienti del nuovo Samsung Galaxy A16 nella sua variante 5G consiste nel lungo supporto da parte della compagnia: Samsung avrebbe infatti promesso ben 6 anni di aggiornamenti Android principali, oltre che 6 anni di patch per la sicurezza dello smartphone. Al contrario non disponiamo di ulteriori dettagli riguardanti la variante 4G, che dovrebbe comunque presentare diverse analogie con il modello superiore.

Oltre a questo sarebbe emerso quella che dovrebbe ipoteticamente essere una parte del listino prezzi europeo, che vi riportiamo di seguito nelle due distinte configurazioni:

Samsung Galaxy A16 4G con 128 GB di memoria interna, a 209,90 euro

Samsung Galaxy A16 5G, con 128 GB di memoria interna, a 239,90 euro

Chiaramente si tratta di prezzi puramente indicativi, che varieranno leggermente in base al paese di riferimento, non conoscendo tra l’altro il carico di RAM specifico per i due modelli sopracitati. Non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale per il nuovo Samsung Galaxy A16, nonostante diversi rumor suggeriscano il mese corrente di ottobre: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Samsung, che arriveranno verosimilmente nei prossimi giorni.