Alla fine del mese di agosto, vi avevamo raccontato del fatto che Google avrebbe presto avviato il rilascio di un nuovo Quick Settings Tile a livello di sistema per Google Wallet, utile per aprire rapidamente il portafogli digitale del colosso di Mountain View da qualsiasi schermata.

Sembra che nelle ultime ore sia effettivamente iniziato il (lento) rollout e quindi, a breve, questa nuova possibilità dovrebbe estendersi su tutti gli smartphone che sfruttano i servizi Google.

Google Wallet: in rollout il nuovo riquadro per i Quick Settings

Come anticipato in apertura, Google sembra avere finalmente avviato il rilascio del nuovo Quick Settings Tile (riquadro per le impostazioni rapide) che consente di aprire rapidamente l’app Google Wallet da qualsiasi pagina (via Mishaal Rahman su Telegram).

Sembra che Big G sia stata “costretta” a pensare questo riquadro è per due motivi: alcuni produttori di terze parti hanno rimosso il tile e la funzionalità di accesso rapido a Wallet dal codice della AOSP (la base per tutte le ROM Android dei vari produttori); l’app del portafogli digitale di Google non ha mai avuto una scorciatoia del genere e, di conseguenza, l’unico modo per accedere all’app era aprirla dal launcher.

Con il nuovo riquadro rapido dedicato di Google Wallet, gli utenti possono aprire Wallet da qualsiasi pagina. L’app chiederà agli utenti di autenticarsi (tramite autenticazione biometrica) prima di potere procedere con l’accesso alle carte salvate.

Nelle ultime ore, stanno emergendo le prime segnalazioni del rilascio di questo nuovo riquadro: riprendendo le informazioni che vi avevamo fornito nel mese di agosto, è necessario avere installato almeno la versione 24.33 dei Google Play Services per potere sfruttare la funzionalità. Il rilascio, a ogni modo, dovrebbe avvenire lato server.

Come aggiornare le app coinvolte (Play Services e Wallet)

Google Play Services rientra tra le applicazioni “fondamentali” (pre-installate) degli smartphone che sfruttano i servizi Google. Sebbene l’app si aggiorni in automatico, è comunque possibile verificare di avere installato l’ultima versione attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante).

Google Wallet è pre-installata su molti smartphone Android e può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile tramite il badge sottostante.