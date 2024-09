Google continua ad affinare la propria app di ricerca per semplificare agli utenti alcune azioni e rendere il tutto più intuitivo: dopo avere introdotto tasti funzione più intuitivi al di sotto della barra di ricerca, il team di sviluppo sta introducendo un’ulteriore novità per app Google nella versione per dispositivi Android.

Si tratta di un nuovo Quick Settings Tile chiamato Song Search che consente di avviare al volo la funzionalità di ricerca delle canzoni integrata nell’app di ricerca del colosso di Mountain View.

App Google guadagna un nuovo quick tile

Nelle ultime ore, Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla versione 15.39 (attualmente solo in beta) di app Google, una delle app principali degli smartphone Android che possono contare sui servizi di Big G.

Come anticipato in apertura, questo aggiornamento porta con sé una cosa molto interessante: aggiornando l’app, infatti, tra i riquadri di accesso rapido alle impostazioni (Quick Settings Tiles) è stato aggiunto un nuovo riquadro chiamato “Song Search” che, all’interno del riquadro, presenta una nota musicale.

La nota musicale e il nome stesso del riquadro (lett. “Ricerca canzone”) sono abbastanza espliciti sulla funzione di questo nuovo riquadro: effettuando un tap, comparirà una schermata che presenta una nuvola di punti blu, verdi, gialli e rossi (i colori caratteristici di Google) e la dicitura “Riproduci, canta o canticchia un brano…” in alto.

Non appena l’utente inizierà a canticchiare la canzone o vi sarà qualche canzone in sottofondo, la dicitura cambierà in “In ascolto…”; nel caso in cui non venisse più percepito alcun suono e la canzone non sarà ancora stata identificata, la dicitura cambierà in “Continua…”; quando la canzone verrà individuata, la funzionalità mostrerà i risultati dalla Ricerca Google, una finestra (espandibile) che evidenzia anche la percentuale di corrispondenza; in basso, è presente il pulsante “Riprova” che fa ricominciare la procedura.

Previous Next Fullscreen

Questa funzionalità di app Google per Android si pone come controparte a quella offerta dall’app di ricerca su iOS, un widget di ricerca personalizzabile che consente di accedere rapidamente alla ricerca dei brani.

Come aggiungere il nuovo riquadro “Song Search”

Per aggiungerlo su uno smartphone del robottino verde (ad esempio su un Google Pixel o su un Motorola), basta raggiungere la sezione con i riquadri di accesso rapido alle impostazioni (facendo due swipe verso il basso), effettuare un tap sull’icona a forma di matita, individuare “Song Search” nella parte bassa dell’elenco, tenere premuto e trascinare il riquadro per posizionarlo in mezzo a quelli che vengono già già mostrati.

A ogni modo, il riquadro “Song Search” è attualmente presente nella versione 15.39 di app Google, disponibile attualmente per i soli utenti in beta: nelle prossime settimane dovrebbe arrivare sul canale stabile.

Come aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

L’app si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google e quindi vediamo come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca (come quella di cui abbiamo appena discusso), è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata.