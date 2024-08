Ricordate il nuovo tile di Google Wallet per i quick settings di cui abbiamo iniziato a parlare il mese scorso? Ebbene proprio in queste ore ha iniziato a mostrarsi grazie all’aggiornamento dei Google Play Services alla versione 24.33. Andiamo a scoprire insieme la novità su Android e cosa cambia rispetto a prima.

Google Wallet ha un nuovo tile per i quick settings a livello di sistema

Google Wallet semplifica l’utilizzo del servizio attraverso una nuova scorciatoia all’interno delle impostazioni rapide (o quick settings, se preferite). In realtà già in precedenza (a partire da Android 11) era disponibile qualcosa di simile, ma i produttori dei vari smartphone avevano la facoltà di scegliere se includere la funzionalità o meno (come Samsung, ad esempio): il nuovo tile viene invece integrato a livello di sistema, risultando accessibile a tutti senza chiedere il “permesso” al produttore.

La nuova scorciatoia sta iniziando a mostrarsi sugli smartphone aggiornati alla più recente versione dei Google Play Services, ossia la 24.33. All’interno del changelog diffuso dalla casa di Mountain View possiamo infatti leggere che “Grazie a questa nuova funzionalità, sarà più facile accedere a Wallet tramite il relativo riquadro di accesso rapido“, e questo indipendentemente dal modello di smartphone.

Per il momento non siamo riusciti a scovare la nuova scorciatoia, ma siamo sicuri che arriverà nel corso dei prossimi giorni su sempre più dispositivi. La più recente versione dei Play Services include due ulteriori novità riguardanti Google Wallet, anche se non abbiamo molti dettagli: una nuova funzione per le carte del trasporto pubblico e una funzione che consente di utilizzare lo smartwatch come chiave digitale dell’auto (per i modelli compatibili).

Potete verificare di disporre delle più recenti versioni dei Google Play Servives e dell’app Google Wallet passando dal Play Store: non dovete fare altro che seguire i badge qui in basso. Siete riusciti ad accedere al nuovo tile? Fatecelo sapere.