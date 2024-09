Google modifica spesso l’interfaccia delle sua app e YouTube Music non è esclusa. Tra gli aggiornamenti recenti ricordiamo la pagina Artisti rinnovata, ma l’ultima modifica da poco introdotta è molto meno evidente.

A metà agosto gli utenti di YouTube hanno notato che la barra di avanzamento rossa virava progressivamente verso il colore fucsia quando si avvicinava alla fine dei video. Ora questa modifica è attiva anche nella versione Web di YouTube Music.

Nel caso dell’app YouTube la nuova barra di avanzamento della riproduzione è stata individuata sia sull’app per dispositivi mobili che sul Web, mentre per quanto riguarda YouTube Music la modifica sembra essere stata implementata solo sul client Web, sia per gli utenti Premium che non, poiché le app Android e iOS mostrano ancora la barra di avanzamento bianca.

La barra di avanzamento di YouTube Music sfuma dal rosso al fucsia

Probabilmente si tratta da una modifica di design volta a migliorare l’estetica generale di YouTube e YouTube Music. Google non ha ancora annunciato questo cambiamento, ma è possibile che lo farà prima o poi, in quanto sembra essere una modifica destinata a essere implementata ufficialmente in queste piattaforme.

Recentemente Google ha aumentato il canone mensile per tutti i piani di YouTube Premium e a inviare mail informative contenenti brutte notizie anche agli abbonati a YouTube Music Premium.