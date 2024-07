Dopo aver recentemente introdotto la funzione “Segna come riprodotto” e “Sound Search” per i podcast, YouTube Music si prepara a uno stravolgimento nel design della pagina Artisti all’interno dell’app per sistema operativo Android: scopriamo insieme tutte le principali modifiche.

Pagina Artisti di YouTube Music: ecco le novità

La prima novità che salta subito all’occhio con questo aggiornamento consiste nel cambio di posizione del nome dell’artista, che sarà presenta nella parte superiore sinistra della schermata dell’app: poco sotto, con un font notevolmente più piccolo di dimensioni, troviamo invece la conta numerica degli iscritti a quel determinato artista. Ancor più sotto è poi presente il tasto per l’iscrizione alla pagina dell’artista, che va dunque a sostituire il precedente tasto Shuffle, di dimensioni maggiori.

Ciò consente innanzitutto una visione generale significativamente più compatta, del tutto simile a quanto visto nel 2022 per il rinnovamento del look per le sezioni Playlist e Album della piattaforma. Ricordiamo che la precedente versione della pagina Artisti venne originariamente introdotta nell’ormai lontano 2019.

Una delle novità più importanti è però rappresentata dall’introduzione dei Badge: con un semplice click sull’immagine profilo del proprio account, sarà possibile accedere a diverse statistiche e informazioni, come il proprio recap personale e i dettagli del proprio abbonamento. L’aggiornamento dell’interfaccia dell’app YouTube Music è attualmente in fase di distribuzione lato server, e raggiungerà presto tutti gli utenti che fanno uso della piattaforma.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di YouTube Music con l’introduzione di funzionalità inedite, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.