Dopo settimane di anticipazioni e indiscrezioni, Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sono stati presentati ufficialmente. I due nuovi tablet Android arrivano privi del fratello Galaxy Tab S10, come del resto previsto dai numerosi rumor: scopriamo insieme tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, funzionalità, design, prezzi e uscita della nuova coppia Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra ufficiali con display (molto) generosi e Galaxy AI

Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sono gli unici modelli che vanno a comporre la serie Galaxy Tab S10, almeno per il momento. I due nuovi tablet Android hanno parecchio in comune, sia a livello di specifiche tecniche sia per quanto riguarda il design: la principale differenza rimane nelle dimensioni, già generose sul modello Plus e particolarmente ingenti sul modello Ultra.

“Con i nuovi Galaxy Tab S10, i primi tablet Samsung progettati fin dall’inizio per utilizzare al meglio tutte le funzioni dell’intelligenza artificiale, la famiglia Galaxy AI si arricchisce ulteriormente“, ha dichiarato MC Lee, VP, Head of Galaxy Ecosystems Business Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di ampliare il nostro ecosistema di dispositivi connessi, offrendo esperienze versatili e uniche, possibili solo grazie alla potenza e alla portabilità dei nuovi Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10+“.

Entrambi i tablet mettono a disposizione ampi display Dynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz, ma Galaxy Tab S10+ arriva a 12,4 pollici, con risoluzione 2800 x 1752 e luminosità fino a 650 nit, mentre Galaxy Tab S10 Ultra si spinge fino a 14,6 pollici, con risoluzione 2960 x 1848 e luminosità fino a 930 nit. Questo naturalmente va a influenzare le dimensioni generali, con il primo che si attesta sui 185,4 x 285,4 x 5,6 mm (peso di 571/576 g) e il secondo sui 208,6 x 326,4 x 5,4 mm (peso di 718/723 g).

I pannelli possono contare sull’avanzata tecnologia antiriflesso, per offrire dettagli nitidi da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luce. Il comparto multimediale è completato da un sistema audio a quattro altoparlanti ulteriormente migliorato dalla tecnologia Dialogue Boost, basata sull’intelligenza artificiale e in grado di amplificare le voci rispetto ai rumori di fondo.

Per la prima volta su questa gamma, Samsung si affida a MediaTek per il cuore dei dispositivi: a bordo di entrambi c’è infatti il SoC MediaTek Dimensity 9300+, supportato da 12 GB di RAM (16 GB sulle varianti da 1 TB del modello Ultra) e da almeno 256 GB di memoria interna, espandibili fino a 1,5 GB tramite microSD. I tablet integrano un miglioramento della potenza di elaborazione dell’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di utilizzo potenziata e priva di interruzioni: rispetto al predecessore, il modello Ultra offre prestazioni superiori del 18% lato CPU, del 28% lato GPU e del 14% lato GPU.

Nonostante non si tratti probabilmente di uno dei punti fondamentali per questa tipologia di prodotti, vale comunque la pena spendere due parole per il comparto fotografico, che risulta parzialmente comune: a bordo di entrambi i tablet trova posto una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, ma solo sul modello Ultra c’è anche spazio per una doppia fotocamera anteriore da 12 MP (con sensore principale e ultra-grandangolare).

Le uniche ulteriori differenze tra i due modelli arrivano lato batteria (prevedibilmente) e connettività: Galaxy Tab S10+ propone una batteria da 10.090 mAh (con ricarica cablata da 45 W) e connettività Wi-Fi 6E, mentre Galaxy Tab S10 Ultra sale a 11.200 mAh (sempre con ricarica da 45 W) e offre connettività Wi-Fi 7. Tutti e due arrivano nelle versioni con connettività solo Wi-Fi o con l’accoppiata Wi-Fi + 5G.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S10+: display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici a risoluzione 2800 x 1752, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte

a risoluzione 2800 x 1752, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte SoC MediaTek Dimensity 9300+ con CPU octa-core

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP

fotocamera anteriore da 12 MP

connettività 5G (sulla variante dedicata), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

quattro altoparlanti, certificazione IP68

batteria da 10.090 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

con ricarica rapida cablata da 45 W sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1

dimensioni e peso: 185,4 x 285,4 x 5,6 mm, 571/576 g

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici a risoluzione 2960 x 1848, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte

a risoluzione 2960 x 1848, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte SoC MediaTek Dimensity 9300+ con CPU octa-core

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna (espandibile)

di memoria interna (espandibile) doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP

doppia fotocamera anteriore con sensore principale da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP

con sensore principale da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP connettività 5G (sulla variante dedicata), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C quattro altoparlanti, certificazione IP68

batteria da 11.200 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W

con ricarica rapida cablata da 45 W sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1

dimensioni e peso: 208,6 x 326,4 x 5,4 mm, 718/723 g

Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra arrivano sul mercato con Android 14 e la One UI 6.1.1, ossia le ultime versioni messe a disposizione da Google e Samsung (in attesa di Android 15, in arrivo a ottobre, e della One UI 7.0). Tra le funzionalità possiamo citare:

Assistente Note : prendere appunti viene reso ancora più semplice, anche grazie alla S Pen inclusa; la trascrizione automatica e i riassunti forniti dall’IA garantiscono maggiore efficienza, e con la funzione PDF Overlay Translation si possono tradurre anche i PDF, sovrascrivendo il testo all’interno del documento; Guida alla scrittura a mano rende più chiare le note scritte a mano con calligrafia “confusa”.

: prendere appunti viene reso ancora più semplice, anche grazie alla S Pen inclusa; la trascrizione automatica e i riassunti forniti dall’IA garantiscono maggiore efficienza, e con la funzione si possono tradurre anche i PDF, sovrascrivendo il testo all’interno del documento; rende più chiare le note scritte a mano con calligrafia “confusa”. Bozza su immagine : funzione introdotta proprio con la One UI 6.1.1, può diventare lo strumento ideale per trasformare l’immaginazione in realtà e puntare sulla creatività: basta un piccolo disegno o uno scarabocchio per aggiungere soggetti e oggetti all’interno delle immagini, anche sfruttando la S Pen.

: funzione introdotta proprio con la One UI 6.1.1, può diventare lo strumento ideale per trasformare l’immaginazione in realtà e puntare sulla creatività: basta un piccolo disegno o uno scarabocchio per aggiungere soggetti e oggetti all’interno delle immagini, anche sfruttando la S Pen. Cerchia e cerca con Google : funzione che già conosciamo molto bene e che consente di effettuare ricerche senza dover cambiare app. Si possono tradurre istantaneamente immagini e testi sul tablet con un semplice tocco, oppure ottenere in modo rapido le informazioni di cui si ha bisogno su quanto è presente sullo schermo; la funzione può anche riconoscere e schematizzare i passaggi per la risoluzione di problemi di fisica e matematica.

: funzione che già conosciamo molto bene e che consente di effettuare ricerche senza dover cambiare app. Si possono tradurre istantaneamente immagini e testi sul tablet con un semplice tocco, oppure ottenere in modo rapido le informazioni di cui si ha bisogno su quanto è presente sullo schermo; la funzione può anche riconoscere e schematizzare i passaggi per la risoluzione di problemi di fisica e matematica. Air Command di S Pen: potenziata dall’intelligenza artificiale, permette di accedere alle funzioni Galaxy AI senza dover navigare tra i menu. Le app possono essere avviate anche tramite il tasto Galaxy AI dedicato della Book Cover Keyboard, scegliendo tra Bixby e Gemini.

Samsung ha pensato pure alla smart home: i tablet si possono “trasformare” in un hub per la casa grazie a funzioni come Vista Mappa 3D, che consente di visualizzare e controllare i dispositivi compatibili con SmartThings. Si possono anche attivare le modalità SmartThings Energy e AI Energy per monitorare il consumo energetico dei dispositivi. L’esperienza connessa dei Galaxy Tab S10 viene ampliata da un’ecosistema di app di terze parti, tra cui Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf 3, Clip Studio Paint, Picsart e Sketchbook, con miglioramenti per la modifica di video e contenuti per i social.

Gli utenti possono scegliere di disattivare l’elaborazione dei dati online per garantire che i propri dati rimangano sul dispositivo attraverso le impostazioni di Intelligenza avanzata. Inoltre, grazie a Samsung Knox vengono garantiti la protezione e il rilevamento delle minacce in tempo reale.

I dispositivi sono pensati anche per l’utilizzo in movimento e garantiscono una resistenza maggiore grazie alla certificazione IP68 contro acqua e polvere e alla scocca rinforzata in Armor Aluminum, studiata per sopportare urti e graffi.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra saranno disponibili all’acquisto a partire dal 3 ottobre 2024 nella colorazione Moonstone Gray ai seguenti prezzi consigliati:

Galaxy Tab S10+: 12-256 GB Wi-Fi a a 1149 euro 12-512 GB Wi-Fi a 1269 euro 12-256 GB 5G a 1299 euro

Galaxy Tab S10 Ultra: 12-256 GB Wi-Fi a 1369 euro 12-512 GB Wi-Fi a 1489 euro 16 GB – 1 TB Wi-Fi a 1789 euro 12-256 GB 5G a 1519 euro 16 GB – 1 TB 5G a 1939 euro



La S Pen è inclusa nella confezione, ma vengono commercializzati a parte diversi accessori, come la Book Cover Keyboard e la Book Cover Keyboard Slim con tastiera.