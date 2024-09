Il Samsung Shop mette a disposizione degli utenti una nuova opportunità per acquistare uno dei modelli della famiglia Galaxy S24 oppure una delle versioni speciali dei Galaxy Fold 6 e Flip 6, disponibili in esclusiva tramite lo store ufficiale della casa coreana. Basta usare un codice sconto per accedere alla promozione. Non bisogna fare altro che completare l’acquisto, inserendo il codice sconto prima di effettuare l’ordine. Vediamo i dettagli completi in merito all’offerta appena lanciata da Samsung.

Sconti per i top di gamma Samsung sullo store ufficiale

Il codice da utilizzare per ottenere uno sconto sugli smartphone Samsung è GALAXY4U. Aggiungendo questo codice sconto prima di concludere l’ordine, infatti, è possibile ottenere uno sconto fisso su uno dei Galaxy S24. L’importo effettivo dello sconto cambia in base al modello scelto. Ecco i modelli in offerta e il relativo sconto garantito:

Galaxy S24 128 GB : -110 euro

: -110 euro Galaxy S24 256 GB : -90 euro

: -90 euro Galaxy S24 Plus 256 GB : -40 euro

: -40 euro Galaxy S24 Plus 512 GB : -150 euro

: -150 euro Galaxy S24 Ultra 256 GB: -220 euro

-220 euro Galaxy S24 Ultra 512 GB: -280 euro

-280 euro Galaxy S24 Ultra 1 TB: -110 euro

Questa promo è valida fino al prossimo 26 di settembre.

Con lo stesso codice, inoltre, è possibile ottenere il 20% di sconto sui seguenti modelli esclusivi del Samsung Shop:

Galaxy Fold 6 512 GB / 1 TB in colorazione C rafted Black

in colorazione C Galaxy Flip 6 512 GB in colorazione Peach oppure White

Lo sconto in questione è valido fino al 6 di ottobre.

Per accedere subito alle offerte del Samsung Shop è possibile seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che sullo store ufficiale di Samsung ci sono varie opzioni per poter pagare a rate: è possibile optare per l’acquisto in 3 rate con PayPal oppure per l’acquisto fino a 12 rate con PagoDIL o ancora con finanziamento a tasso zero in 30 rate mensili. La consegna è sempre gratuita.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

