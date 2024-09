Così come previsto, Samsung ha lanciato in India un nuovo smartphone di fascia media già protagonista di alcune anticipazioni nelle scorse settimane: stiamo parlando di Samsung Galaxy M55s.

Si tratta di un dispositivo che si caratterizza per un nuovo design decisamente accattivante e curato, oltre che per un ampio display Super AMOLED Plus con refresh rate a 120 Hz e per una batteria che dovrebbe garantire una giornata di utilizzo senza problemi.

Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M55s

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, il nuovo smartphone del colosso coreano può contare su un display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Samsung Galaxy M55s può contare su 8 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di espansione via MicroSD.

Passando al comparto imaging, Samsung Galaxy M55s presenta frontalmente una fotocamera da 50 megapixel mentre sulla parte posteriore gli utenti potranno fare affidamento su una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W, dimensioni pari a 163,9 x 76,5 x 7,8 mm ed un peso di 180 grammi.

Dal punto di vista software, infine, Samsung Galaxy M55s arriva sul mercato con l’interfaccia One UI 6.1 basata su Android 14.

In India il nuovo smartphone di Samsung sarà disponibile da giovedì 26 settembre in due colorazioni (Thunder Black e Coral Green) a 19.999 rupie (pari a circa 215 euro) nella versione 8/128 GB e a 22.999 rupie (pari a circa 250 euro) nella versione 8/256 GB.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda la sua commercializzazione in Europa.