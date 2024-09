Mentre si attende la distribuzione su larga scala della funzionalità per segnalare gli incidenti, ora Google Maps su Android Auto prosegue il miglioramento dell’interfaccia di navigazione. Questa volta a essere migliorata è l’indicazione della corsia che con l’ultimo aggiornamento diventa ancora più facile da leggere.

Maggiore leggibilità e chiarezza durante la navigazione

Google Maps già prevede da tempo l’indicazione della corsia sulla quale ci si dovrebbe trovare lungo quel percorso, ma un recente aggiornamento distribuito nelle ultime settimane offre una visualizzazione leggermente migliorata di questa comoda e importante informazione. Prima di quest’ultimo aggiornamento – rilasciato senza troppo clamore – l’indicazione della corsia appariva sopra la direzione corrente con le corsie che risultavano schiacciate tra loro e per questo poco distinguibili.

Con questo aggiornamento viene prevista una maggiore distanza tra le frecce che indicano la corsia, ma anche l’introduzione di una separazione tra la direzione e la guida di corsia che ora risultano unite nello stesso blocco. Prima ancora, invece, l’indicazione compariva sotto la direzione corrente in un formato ancora più piccolo. In questo modo si ha una maggiore e immediata comprensione del numero di corsie presenti così da evidenziare in maniera più chiara qual è quella in cui trovarsi durante il percorso.

Questo aggiornamento non introduce grandi cambiamenti né nuove funzioni, ma rappresenta comunque un significativo miglioramento per la visibilità della schermata di navigazione e la comprensione delle indicazioni da seguire. Ed è il segno dell’impegno di Google anche verso modifiche apparentemente lievi ma capaci di impattare in maniera significativa sull’esperienza di guida.

La nuova visualizzazione delle corsie si aggiunge alle recenti novità sul rinnovamento grafico dei pin e delle icone e l’introduzione del tasto per le segnalazioni proseguendo il lavoro che Google sta conducendo da tempo per rendere l’applicazione più affidabile ed efficiente per gli utenti con qualsiasi dispositivo la utilizzino.