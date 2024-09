Google Maps è senza dubbio uno dei prodotti più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, uno strumento divenuto ormai indispensabile per tanti utenti sia in ambito lavorativo che per le comuni attività della vita di tutti i giorni.

E gran parte di questo successo è dovuto al costante impegno del suo team di sviluppatori volto al miglioramento della piattaforma, con l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Ecco come Google Maps diventa più smart su Android Auto

E a conferma di questo incessante lavoro di miglioramento, nelle scorse ore la versione di Google Maps per Android Auto si è arricchita di una nuova piccola e comoda funzionalità.

Ci riferiamo all’introduzione di un pulsante che consente agli utenti di aggiungere una fermata ad un percorso, rendendo così l’organizzazione di un determinato spostamento molto più rapida e intuitiva.

Nel momento in cui si seleziona una nuova posizione da raggiungere, Google Maps mostrerà un pulsante “Aggiungi fermata” in evidenza sotto i dettagli della posizione, così come viene mostrato dal seguente screenshot:

Non è chiaro quando questa nuova funzione sia stata implementata ma è probabilmente legata alla versione 12.9 di Android Auto, rilasciata in beta nei giorni scorsi.

La possibilità di aggiungere una fermata su Android Auto è disponibile da un po’ di tempo tramite comando vocale mentre non è facile farlo attraverso il touchscreen e questo nuovo pulsante, che appare durante il timer prima che il sistema dia il via alla navigazione, fornisce agli utenti una scorciatoia decisamente intuitiva.