Mentre l’uscita di Samsung Galaxy S24 FE si avvicina sempre di più, in queste ore spuntano nuovi interessanti dettagli sul possibile prezzo di vendita: dopo il parziale “ridimensionamento” delle cifre di qualche giorno fa, una fonte attendibile ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i prezzi per il mercato statunitense delle versioni da 128 e da 256 GB.

Aumenta il prezzo di Samsung Galaxy S24 FE? Ecco le cifre in dollari

Samsung Galaxy S24 FE è sempre più vicino al debutto, e in queste ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire diverse anticipazioni al riguardo: abbiamo già dato uno sguardo alle presunte specifiche tecniche, al possibile prezzo per il mercato europeo, ma anche alle colorazioni e alle custodie ufficiali.

Il nuovo smartphone Android della gamma Fan Edition di Samsung potrebbe anche questa volta partire da un prezzo non esattamente contenuto, per poi scendere nelle settimane subito successive fino ad arrivare a cifre molto più appetibili. Per ora non sappiamo se la casa di Seoul abbia in programma qualche bundle di lancio come quello dello scorso anno, che ha visto proporre un Galaxy S23 FE affiancato alle cuffie Galaxy Buds FE, ma grazie a SmartPrix e a OnLeaks conosciamo il presunto prezzo di vendita statunitense.

In base a quanto riportato, Samsung Galaxy S24 FE sarà proposto negli Stati Uniti al prezzo consigliato di 649 dollari e 709 dollari per le configurazioni da 128 e da 256 GB. Nonostante le cifre possano sembrare più basse rispetto a quelle europee, c’è da considerare un aumento di 50 dollari rispetto alla scorso anno (S23 FE uscì a 599 dollari): questo fa guadagnare ulteriori punti all’indiscrezione di qualche giorno fa, che puntava su un rincaro più contenuto di quanto previsto inizialmente.

Secondo i rumor lo smartphone potrà contare su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore di impronte integrato, e sul SoC Exynos 2400 (con un leggero underclock), affiancato da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna. A livello fotografico dovrebbero trovare posto un sensore da 10 MP per selfie e videochiamate, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

La batteria dovrebbe essere da 4600 mAh, con ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica wireless inversa. Non dovrebbero inoltre mancare certificazione IP68 contro acqua e polvere, speaker stereo, funzionalità Galaxy AI di intelligenza artificiale e i sette anni di aggiornamenti software garantiti sui fratelli maggiori della serie Galaxy S24.

Per scoprire se tutto questo sarà confermato ci toccherà attendere ancora qualche giorno: la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24 FE si sta avvicinando, ma non sappiamo ancora se la disponibilità effettiva si protrarrà come lo scorso anno per il nostro Paese. Lo scopriremo presto.

In copertina Samsung Galaxy S23 FE