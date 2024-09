Samsung Galaxy S24 FE si avvicina ad ampie falcate al momento della presentazione ufficiale — qualche settimana fa abbiamo visto nuove prove di un lancio ormai imminente — e lo fa un’indiscrezione dopo l’altra: questa volta siamo pronti a mostrarvi le vivaci colorazioni del prossimo smartphone della casa coreana in una ricca galleria di immagini inedite.

Il design e le colorazioni di Samsung Galaxy S24 FE

Nella fattispecie, Samsung Galaxy S24 FE è visibile nelle colorazioni Graphite, Blue, Green e Yellow, anche se è scontato che per la commercializzazione il produttore opterà per denominazioni più fantasiose. L’unica variante che manca all’appello è quella Silver/White, per la quale vi rimandiamo ad un nostro articolo precedente relativo ad un altro leak.

Le immagini riportate di seguito tornano utili anche per una rapida analisi del design dello smartphone: Samsung Galaxy S24 FE riprende una ricetta che i fan del marchio e gli appassionati conoscono già molto bene e la differenza più evidente rispetto al predecessore Samsung Galaxy S23 FE (ecco il link alla nostra recensione) riguarda i bordi in alluminio, che nel caso del nuovo modello sono completamente piatti, contro le stondature neanche troppo accentuate viste lo scorso anno.

E piatto è altresì lo schermo, interrotto soltanto da un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore e circondato da cornici spesse appena 1,99 mm; resta da capire se le cornici saranno tutte uguali, sebbene dalle immagini quella inferiore sembri leggermente più pronunciata.

Per quanto riguarda il retro dello smartphone, con da consuetudine di Samsung, le tre fotocamere posteriori sono allineate verticalmente nell’angolo in alto a sinistra e non sono racchiuse in un modulo unico. A quanto si riporta, il pannello posteriore sarà in vetro. Inoltre, le immagini mostrano tutti i tasti fisici raccolti sul lato destro del dispositivo.

Senza ulteriori indugi, passiamo alla visione delle immagini di Samsung Galaxy S24 FE in quattro delle sue colorazioni.

Le probabili specifiche tecniche

Senza voler approfondire il discorso relativo alla scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 FE, è comunque utile ricordare che lo smartphone dovrebbe fare sfoggio di un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1.900 nit e vetro protettivo Gorilla Glass Victus+.

Per quanto concerne le fotocamere, al sensore principale da 50 MP dovrebbero affiancarsi una fotocamera ultra wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente si segnala una fotocamera da 10 MP per selfie e videochiamate.

Naturalmente, non mancheranno le funzioni della Galaxy AI (che potrebbero arrivare anche sulla serie di fascia media Galaxy A). Stando a precedenti indiscrezioni, non dovrebbero esserci miglioramenti riguardo alla velocità di ricarica: Galaxy S24 FE dovrebbe fermarsi a 25 W via cavo e a 15 W in modalità wireless.

Infine, ricordiamo che il modello dello scorso anno era stato presentato ad inizio ottobre, pertanto l’attesa potrebbe essere agli sgoccioli. Secondo precedenti indiscrezioni, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere commercializzato ad un prezzo — al cambio — di circa 539 euro.