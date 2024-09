Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni sul prezzo del prossimo Samsung Galaxy S24 FE il cui lancio sembra essere ormai prossimo. In quelle previsioni si confrontava il possibile prezzo del nuovo modello della Fan Edition di Samsung con quello avuto da Galaxy S23 FE lo scorso anno al momento del lancio ufficiale. In Italia Galaxy S23 FE arrivò con un prezzo di partenza di 719€ e le previsioni erano che Galaxy S24 FE avrebbe potuto avere un prezzo di 799€, 80€ in più rispetto al modello dello scorso anno. Ora un leak suggerisce qualcosa di diverso.

Quanto costeranno le versioni di Samsung Galaxy S24 FE

Secondo l’ultimo leak, Samsung Galaxy S24 FE nel taglio di memoria da 128 GB verrà lanciato a 749€, mentre per la versione da 256 GB bisognerà prevedere di spendere 809€. Viene confermato, quindi, l’aumento del prezzo rispetto a Galaxy S23 ma più contenuta rispetto alle previsioni. L’aumento del prezzo era comunque da mettere in conto visto l’andamento del mercato (sia tecnologico che generale) e, come da tradizione delle versioni Fan Edition, Galaxy S24 FE rimane un device di fascia medio-alta con un prezzo più basso rispetto al modello di riferimento.

Al momento, infatti, Galaxy S24 sullo store ufficiale di Samsung è in vendita a 929€ (nella versione da 128 GB) e 989€ (nella versione da 256 GB). La differenza qui è di 180€ mentre diventa più marcata se confrontata con Galaxy S24+ con il quale Galaxy S24 FE sembra condividere diverse specifiche tecniche. Galaxy S24+, infatti, è in vendita a 1189€ (nell’unica versione disponibile, quella da 256 GB di memoria interna, ma con 12 GB di RAM rispetto agli 8 GB delle altre versioni dei device che stiamo confrontando).

Lo stesso leak che anticipa quelli che dovrebbero essere i prezzi del prossimo Galaxy S24 FE conferma le quattro colorazioni del dispositivo: Graphite, Blue, Green e Yellow che molto probabilmente avranno comunque una denominazione più originale.