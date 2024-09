Proseguono i leak e le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S24 FE. Dopo quelle relative alle specifiche tecniche, alle colorazioni e al prezzo di vendita è il momento di scoprire le tipologie di custodie (con un’abbondante selezione di immagini) per il nuovo device della serie Fan Edition.

Custodie in silicone per Galaxy S24 FE

La prima galleria di immagini riguarda la custodia classica, quella in silicone che spesso viene fornita anche all’interno della confezione degli smartphone. Per Galaxy S24 FE sarà disponibile in diversi colori: grigio, blu, verde, giallo e bianco. I colori riflettono per lo più quelli dello smartphone e offrono una protezione semplice ma efficace soprattutto per garantire una maggiore presa.

Custodie con cinghia e cavalletto per Galaxy S24 FE

Le custodie Standing Grip di Samsung prevedono la presenza di una texture morbida e di un pratico cinturino con il quale tenere saldamente e comodamente in mano lo smartphone. La cinghia (che da chiusa risulta ben nascosta) una volta estratta può essere utilizzata anche come cavalletto per tenere lo smartphone in posizione orizzontale per la riproduzione dei contenuti multimediali.

Custodie portafoglio Smart View per Galaxy S24 FE

Tra le tipologie di custodie per smartphone quella “a portafoglio” è tra le più apprezzate perché unisce sicurezza e praticità. Consentono infatti di trasportare (tramite la tasca interna) fogli, contanti e carte plastificate (come documenti e carte di pagamento) e di avere una protezione totale del display. Nella serie di custodie Smart View di Samsung per Galaxy S24 FE è presente una piccola finestra sulla parte frontale così da avere una sorta di piccolo display sempre visibile dal quale visualizzare l’orario e le notifiche.

Custodie Flipsuit per Galaxy S24 FE

L’ultima serie di custodie per Galaxy S24 FE è quella detta Flipsuit che prevede delle card intercambiabili che possono essere sostituite all’occorrenza per avere uno smartphone dal design sempre nuovo e in linea con il proprio stile.

Pellicole protettive antiriflesso per Galaxy S24 FE

I leak non si limitano alle sole custodie ma anche alle pellicole protettive antiriflesso per Galaxy S24 FE. In questo caso abbiamo la classica protezione per il display che oltre a proteggere l’integrità dello schermo riduce al minimo i riflessi così da garantire un’esperienza d’uso il più ottimale possibile.