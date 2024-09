Il lancio globale di Samsung Galaxy S24 FE è previsto per il prossimo mese e i fan si aspettano un’esperienza da top di gamma a un costo decisamente più contenuto rispetto agli altri modelli della serie Samsung Galaxy S24.

Dopo varie indiscrezioni, ora un noto informatore fa il punto della situazione, rivelando le presunte specifiche chiave e il prezzo dell’imminente nuovo smartphone Samsung.

Il leaker Yogesh Brar ha affermato su X che Samsung Galaxy S24 FE sfoggerà un display da 6.7″ FHD+ dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il dispositivo sarà animato dal chipset Exynos 2400e di Samsung abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio per l’archiviazione locale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’informatore ritiene che Samsung Galaxy S24 FE sarà dotato di un sensore principale da 50 MP abbinato a una fotocamera ultra wide da 12 MP e a un teleobiettivo da 8 MP, mentre frontalmente sarà presente una fotocamera da 10 MP per selfie e videochiamate.

Il post menziona inoltre Android 14, One UI 6.1, una batteria da 4.600 mAh con ricarica da 25 W e la certificazione IP68.

Spunta il presunto prezzo di Samsung Galaxy S24 FE

Infine il leaker afferma che Samsung Galaxy S24 FE costerà 50.000 rupie indiane, corrispondenti a circa 539 euro al cambio attuale.

La velocità di ricarica di 25 W è in linea con quella recentemente individuata nella piattaforma di certificazione TUV , quindi non ci sarebbe nessun passo in avanti da questo punto di vista.

In copertina: Samsung Galaxy S24