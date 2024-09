Bemis, produttore e rivenditore di sedili per bidet, attacchi e accessori per la casa intelligente, annuncia il lancio del nuovo sedile per bidet BB-1200.

Il prodotto viene venduto a un prezzo accessibile ed è controllabile sia tramite il telecomando che attraverso l’app Bemis Living disponibile per Android e iOS.

Bemis BB-1200 consente di salvare due profili con le impostazioni preferite

L’app offre controlli semplici per una personalizzazione completa di temperatura e pressione dell’acqua, durata del lavaggio, posizione dell’ugello e altro.

Una volta regolate le impostazioni è possibile memorizzale per due profili, in modo che due persone possono semplicemente aprire l’app quando sono seduti sul WC per attivare rapidamente il lavaggio personalizzato.

Il sedile BB-1200 include anche un telecomando wireless per gli ospiti e fornisce acqua calda illimitata, inoltre offre un sedile riscaldato, la luce notturna e l’asciugatore ad aria calda, il tutto racchiuso in un design discreto che può essere adattato alla maggior parte dei WC esistenti.

Bemis vende il sedile BB-1200 al prezzo di 399 dollari negli Stati Uniti, tuttavia l’azienda offre anche una versione senza app a 309,99 dollari e un accessorio di facile installazione dotato di doppi ugelli per il lavaggio anteriore e posteriore personalizzato.