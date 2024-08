Google ci ha stupito con l’introduzione di una serie di novità presentate durante l’evento di lancio della nuova serie Google Pixel 9. Tra queste, spicca sicuramente Pixel Screenshots, un’applicazione innovativa che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui gestiamo e utilizziamo gli screenshot sui nostri dispositivi Android.

L’intelligenza artificiale interagisce con gli screenshot grazie alla nuova app di Google, ma non per tutti

Pixel Screenshots, infatti, non si limita a catturare semplici schermate, ma si propone come un vero e proprio assistente personale in grado di analizzare, organizzare e ricercare informazioni all’interno delle immagini salvate sul nostro smartphone. Grazie al nuovissimo chip Tensor G4 e al modello di intelligenza artificiale Gemini Nano, entrambi sviluppati da Google in esclusiva per i Pixel 9, l’app è in grado di identificare il contenuto delle schermate catturate dall’utente, estrapolando testo, date, luoghi e altri dati rilevanti.

Una delle funzionalità più interessanti di Pixel Screenshots è la possibilità di effettuare ricerche (anche vocali) all’interno della propria galleria di screenshot. Basterà chiedere all’app informazioni specifiche, come la password del Wi-Fi o la quantità di denaro dovuta a una certa persona, e l’applicazione scansionerà automaticamente tutti gli screenshot alla ricerca di una risposta, fornendo non solo l’immagine pertinente, ma anche un riepilogo testuale delle informazioni richieste.

Come indicato anche dai suggerimenti disseminati qua e là all’interno dell’applicazione, Pixel Screenshots è in grado di generare automaticamente titoli, descrizioni e azioni da compiere in base al contenuto delle schermate catturate. Ad esempio, se catturiamo l’immagine di un post di Instagram riguardante un festival musicale, l’app potrebbe suggerirci un titolo aderente al contenuto delle immagini e proporci di aggiungere gli eventi menzionati direttamente al nostro calendario. Allo stesso modo, se salviamo uno screenshot di un sito web di un ristorante, Pixel Screenshots potrebbe offrirci scorciatoie per chiamare il locale o avviare la navigazione verso l’indirizzo indicato.

Ecco come scaricare e provare in anteprima l’applicazione Pixel Screenshots

Nonostante Pixel Screenshots sia stata presentata come un’esclusiva per i dispositivi della serie Pixel 9, gli appassionati di tecnologia più curiosi possono già provare l’app scaricandone il file APK tramite questo link che riporta al canale Telegram che ha condiviso il file.

Va segnalato che, sebbene una volta installata l’app funzioni correttamente e permetta l’utilizzo di alcune funzionalità basilari come la creazione delle Collezioni (cartelle di screenshot che hanno un legame comune tra di loro), le funzionalità più avanzate basate sull’intelligenza artificiale non sono disponibili anche dopo aver scaricato correttamente i Pixel AI models, pacchetto essenziale per il corretto funzionamento delle esclusive novità IA on-device dei Pixel 9. Tuttavia, scaricando manualmente l’APK, è comunque possibile esplorare le funzioni di base e farsi un’idea delle potenzialità dell’app che verrà rilasciata ufficialmente in futuro.

Nonostante come abbiamo avuto modo di constatare su diversi dispositivi l’installazione manuale potrebbe non garantire un’esperienza completa, in quanto molte delle funzionalità avanzate sono disponibili solo sulla famiglia più recente di Pixel, rappresenta comunque un’opportunità interessante per sperimentare in anteprima le potenzialità di questa nuova applicazione Made by Google.

Pixel Screenshots si prospetta infatti come un’app rivoluzionaria che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con i nostri screenshot, trasformandoli da semplici immagini statiche a veri e propri archivi di informazioni facilmente accessibili e utilizzabili grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

Anche se, come abbiamo avuto modo di constatare, per il momento le funzionalità più interessanti restano un’esclusiva dei Pixel 9, è lecito aspettarsi che il colosso di Mountain View possa estenderne la compatibilità di alcune di esse ad altri dispositivi Pixel in futuro, rendendo questa potente tecnologia alla portata di un pubblico sempre più vasto. Nel frattempo, gli utenti più curiosi e intraprendenti possono comunque esplorare le potenzialità di base dell’app, in attesa di ulteriori sviluppi e della possibilità di scaricare ufficialmente l’applicazione tramite il Google Play Store anche nel nostro Paese.