Due dei più recenti smartphone OPPO di fascia media sono in offerta su Amazon in queste ore: si tratta di OPPO Reno12 FS 5G e OPPO A80 5G, modelli lanciati da poche settimane sul mercato italiano e che potrebbero risultare l’ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo non troppo costoso.

OPPO Reno12 FS 5G e OPPO A80 5G già in offerta su Amazon

OPPO Reno12 FS 5G è arrivato in Italia nella prima metà di luglio insieme al fratello Reno12 F 5G: lo smartphone mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, ed è “mosso” dal SoC MediaTek Dimensity 6300, supportato da ben 12 GB di RAM (con tanto di funzione RAM Expansion) e 512 GB di memoria interna.

L’Ultra-Clear Camera System comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è uno dei punti di forza, grazie ai 5000 mAh e alla ricarica rapida SuperVOOC da 45 W.

OPPO A80 5G ha debuttato ancor più di recente, alla fine del mese di agosto. Lo smartphone riprende il Dimensity 6300, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, e la stessa diagonale del display (6,67 pollici), ma passa a un pannello LCD a risoluzione HD+ con luminosità fino a 1000 nit (e di conseguenza a un lettore d’impronte laterale). A livello fotografico in questo caso troviamo una doppia fotocamera con sensore principale da OV50D40 da 50 MP e sensore per la profondità da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 8 MP (qui la scheda tecnica completa).

Lato connettività (5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C) non ci sono grossi cambiamenti tra i due, così come per la batteria: A80 5G arriva a 5100 mAh, sempre con ricarica SuperVOOC da 45 W (cablata). Per entrambe c’è la ColorOS 14 basata su Android 14, con funzionalità di intelligenza artificiale (come AI LinkBoost, che garantisce una connessione più stabile).

OPPO Reno12 FS 5G ha debuttato al prezzo consigliato di 399,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon in offerta a una cifra anche più intrigante di quella della proposta di lancio: ci vogliono 299,99 euro per portarselo a casa nelle colorazioni Amber Orange e Olive Green, con supporto auto in omaggio e consegna inclusa (anche in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

OPPO A80 5G ha invece esordito il 26 agosto al prezzo consigliato di 329,99 euro, con un’offerta di lancio di 269,99 euro. In queste ore potete acquistarlo su Amazon scendendo ulteriormente, fino ad arrivare a 199,99 euro (sempre con supporto auto in omaggio).