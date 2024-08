A breve distanza dalle indiscrezioni spuntate a inizio mese, ecco che spunta l’ufficialità: OPPO A80 5G è l’ultimo arrivato del produttore cinese, ed è uno smartphone Android progettato per garantire durabilità e longevità senza scordarsi il design. Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo dispositivo, che risulta già disponibile all’acquisto a partire da oggi e che porta all’esordio l’IA generativa sulla gamma.

OPPO A80 5G è ufficiale e punta su durabilità, design e IA

OPPO A80 5G è un nuovo smartphone Android di fascia media che viene proposto da oggi (anche) in Italia. Secondo l’azienda il nuovo dispositivo è stato progettato per unire durabilità, longevità e design premium grazie alla struttura Damage-Proof Armour Body a 360 gradi, che lo rende resistente alle cadute e agli urti (con certificazione SGS Military Standard), oltre che ad acqua e polvere con certificazione IP54.

Il nuovo smartphone integra la tecnologia AI generativa sviluppata internamente, e si tratta della prima volta per la gamma A di fascia media. “Quest’anno OPPO integrerà la tecnologia di intelligenza artificiale generativa in oltre 50 milioni di smartphone. Per facilitare l’adozione di smartphone OPPO dotati di AI, stiamo introducendo questa tecnologia per la prima volta nella serie A“, ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia. “Sono lieta di annunciare un importante aggiornamento del posizionamento del prodotto e un nuovo sistema di denominazione per la serie A, offrendo agli utenti funzionalità di AI generativa ancora più ricche e puntando a rendere i device della serie A i Durable Champion nelle mani degli utenti“.

La struttura Damage-Proof Armour Body a 360 gradi di A80 5G offre una cornice interna rinforzata e una selezione di materiali resistenti agli urti (tra cui Panda Glass) che proteggono lo schermo da eventuali urti: i principali componenti interni dispongono di materiali ammortizzanti che assorbono gli urti, e secondo quanto riferito lo smartphone può sopportare l’impatto di un autobus di 11 tonnellate senza subire danni.

La nuova creatura di OPPO è pensata per la durabilità, ma senza dimenticarsi il design: lo smartphone può godere di un aspetto “sofisticato e di classe“, con uno spessore di 7,68 mm e un peso di circa 186 g. A bordo una cornice centrale brillante e una zona decorativa rettangolare dedicata alle fotocamere posteriori, con due colorazioni tra cui scegliere: Moonlight Purple e Starry Black. La prima variante è realizzata con la speciale finitura Magnetic Particle Design, con texture fluida e dinamica, mentre la seconda punta su una texture opaca esaltata da OPPO Glow.

Uno dei punti di forza di OPPO A80 5G vuole essere il display Ultra Bright con refresh rate fino a 120 Hz: è da 6,67 pollici e offre risoluzione HD+, luminosità massima di 1000 nit e luminosità tipica di 850 nit. A tal proposito, la tecnologia Splash Touch consente di utilizzare il telefono senza problemi pure con mani bagnate, grazie a un avanzato algoritmo di rilevamento del tocco.

Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 6300 5G a 6 nm, supportato da 8 GB di RAM (espandibili fino a ulteriori 8 GB “virtuali”) e da 256 GB di memoria interna (espandibile): affiancato dal motore Trinity di OPPO, A80 5G ha superato il test 50-Month Fluency Protection del produttore, che assicura almeno quattro anni di utilizzo quotidiano senza problemi.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori in tutto: sul retro trova spazio una doppia fotocamera AI con sensore principale da 50 MP e sensore secondario da 2 MP per la profondità, mentre frontalmente c’è un sensore da 8 MP per selfie e videochiamate. A disposizione modalità Ritratto, Ritocco AI e la funzione Dual-view, che consentono agli utenti di esprimere al meglio la creatività.

OPPO A80 5G punta anche sulla generosa batteria Hyper Energy da 5100 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 45 W: grazie a quest’ultima si può tornare al 100% in 74 minuti. La funzione Smart Charging si adatta alle abitudini degli utenti, offrendo maggiore sicurezza ed efficienza per mantenere prestazioni ottimali per oltre quattro anni di utilizzo.

Specifiche tecniche di OPPO A80 5G display LCD da 6,67 pollici a risoluzione HD+ (1604 x 720 pixel, 264 ppi) con luminosità fino a 1000 nit

SoC MediaTek Dimensity 6300 5G con CPU octa-core fino a 2,4 GHz

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale OV50D40 da 50 MP (apertura f/1.8, 1/2,88″ 0,612 μm, EIS), e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore con sensore OV08D da 8 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

certificazione IP54 contro acqua e polvere

batteria da 5100 mAh con ricarica SUPERVOOC da 45 W (cablata)

sistema operativo: Android 14 con ColorOS 14.0.1

dimensioni e peso: 165,7 x 76,1 x 7,68 mm, 186 g

OPPO A80 5G arriva sul mercato con ColorOS 14.0.1 e funzionalità di intelligenza artificiale. Tra queste possiamo citare AI LinkBoost, che sfrutta un modello AI a livello di sistema per garantire una connessione stabile, anche in aree con segnale debole o reti affollate. Per la prima volta sulla serie A, abbiamo anche AI Eraser, una funzione in grado di identificare e rimuovere eventuali persone o oggetti indesiderati dalle immagini, riempiendo di conseguenza lo spazio vuoto per “nascondere” l’opera di editing. Per gli utenti attenti al comparto sonoro, vale la pena citare la modalità Ultra Volume, capace di amplificare il volume dell’altoparlante fino al 300%.

Prezzo e uscita di OPPO A80 5G

OPPO A80 5G è disponibile all’acquisto a partire da oggi, 26 agosto 2024, nella configurazione da 8-256 GB e nelle colorazioni Moonlight Purple e Starry Black. Potete trovarlo al prezzo consigliato di 329,99 euro su OPPO Store, ma è disponibile anche su Amazon e presso i principali rivenditori. Da oggi stesso, e fino al 15 settembre, potete acquistare lo smartphone con caricabatterie SUPERVOOC da 45 W e cover protettiva nera in offerta di lancio a 269,99 euro su OPPO Store, mentre su Amazon è in sconto a partire da 227 euro con supporto auto incluso.