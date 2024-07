Già da diversi mesi si rincorrono indiscrezioni sulla nuova serie Xiaomi 15 e in modo particolare su come potrebbe essere il nuovo Xiaomi 15 Pro. Da questi nuovi device ci si aspettano delle cornici sottilissime (meno della metà di quelle presenti sull’iPhone 15 Pro), display e fotocamera da top di gamma e una batteria decisamente più capiente rispetto al passato. Diverse fughe di notizie e informazioni stanno facendo maggiore chiarezza su quello che sarà il futuro degli smartphone della serie Xiaomi 15 anche in termini di distribuzione globale.

Tutto, ma proprio tutto, quello che sappiamo sui prossimi Xiaomi 15

Il mese scorso è emerso come Xiaomi abbia come tradizione quella di assegnare ai suoi device top di gamma in sviluppo dei nomi in codice riguardanti figure mitologiche. Per cui lo Xiaomi 15 Pro ha l nome in codice Haotian che fa riferimento al dio supremo dell’antica mitologia cinese. Il richiamo sembra far pensare alla fiducia nelle prestazioni di questo device. Device, lo Xiaomi 15 Pro, che dovrebbe essere esclusivo per il mercato cinese prevedendo la distribuzione a livello globale solamente per lo Xiaomi 15 (nome in codice Dada) e lo Xiaomi 15 UItra.

Le ultime indiscrezioni rivelano come gli smartphone della serie Xiaomi 15 dovrebbero avere un design invariato con un display leggermente curvo sia sullo Xiaomi 15 che sullo Xiaomi 15 Pro. Qualche novità rispetto a quanto immaginato fino a questo momento potrebbe arrivare dal design della fotocamera posteriore.

Novità rilevanti, invece, sul fronte dell’introduzione dei sensori a ultrasuoni sul display per il riconoscimento delle impronte digitali, un teleobiettivo periscopio, una batteria molto capiente e una resistenza all’acqua più elevata. Tra le novità di maggiore interesse e attesa c’è anche quella legata al rilascio del nuovo HyperOS 2.0 di Xiaomi. Considerando che molto probabilmente dovremo attendere la prima metà del prossimo anno prima di assistere al lancio dello Xiaomi 15 Ultra questo prevederà il processore Snapdragon 8 Gen 4.