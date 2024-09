A distanza di pochi giorni dal rilascio della versione 12.8 stabile di Android Auto, è arrivato nelle scorse ore il momento di provare la beta della release successiva.

Ebbene sì, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha rilasciato la versione 12.9 beta di Android Auto, a conferma di un lavoro che non conosce sosta oramai da oltre un anno e ciò anche se la piattaforma in questione non rientra tra i prodotti a cui Google tiene maggiormente.

Prima di proseguire è bene ricordare che Android Auto rappresenta la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione dei suoi utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

È disponibile Android Auto 12.9 beta

Purtroppo come da tradizione per questa applicazione, il team di sviluppatori non ha fornito alcun dettaglio sulle novità che sono state implementate con la versione beta appena rilasciata.

Ad ogni modo, non dovrebbero mancare la risoluzione di qualche bug e dei piccoli miglioramenti generali per una piattaforma che, con il passare dei mesi, si sta lentamente evolvendo, conquistando sempre più utenti.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Android Auto man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 12.9.1437 beta la trovate qui.

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Nel caso in cui doveste notare delle novità, fatecelo sapere con un commento.