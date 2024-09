Android Auto è un sistema che integra le app dello smartphone Android direttamente sul display dell’auto, consentendo di concentrarsi sulla guida senza distrazioni, mentre si utilizzano strumenti come il navigatore o si riproducono contenuti multimediali.

Sebbene Android Auto offra numerose app utili per la riproduzione dei contenuti, da anni è presente un curioso problema che finora non è stato risolto: non è possibile riprodurre media locali collegati direttamente all’autoradio. Sembra finalmente che Google stia lavorando per risolvere questa anomalia.

Sappiamo benissimo che Android Auto consente di riprodurre musica tramite lo smartphone, sia da file locali sia da brani in streaming da servizi esterni come Spotify. Tuttavia, se i file sono memorizzati su un dispositivo USB collegato al veicolo, esso non è in grado di accedervi né di riprodurli. In questo caso l’unica soluzione è quella di uscire da Android Auto e tornare al sistema dell’auto per accedere a tali file; la stessa cosa vale per l’ascolto della radio tradizionale.

Grazie a un’analisi della versione 12.8 di Android Auto, la più recente, è stata individuata una possibile soluzione. Google ha aggiunto un nuovo servizio e delle icone sia per i controlli della radio sia per la riproduzione dei media locali direttamente all’interno dell’app.

È molto probabile che Google rilasci queste due nuove funzionalità insieme in un futuro aggiornamento dell’app. Al momento, non sappiamo ancora come verrà implementata questa funzione o se sarà necessario aggiornare anche l’autoradio.